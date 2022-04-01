Tunbar'dan altyapıya malzeme desteği

Şampiyon takımın şampiyon altyapısının olması gerektiğine vurgu yapan Vedat Tunbar; “Elimizden gelenin en iyisini altyapımıza sunmaya çalışıyoruz. Bunun için de maddiyata bakmadan desteğimizi vermekteyiz. Hocalarımızın talepleri doğrultusunda tüm eksiklerinin giderildiğini düşünüyorum. A takımı grup şampiyonu yapmamızın ardından devamında Play-Off başarısını nasıl hedefliyorsak altyapılarda da Silivrispor'un geleceğinin garanti altında olmasını hedeflemekteyiz” dedi.