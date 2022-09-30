Tunbar'dan İpekspor maçına davet

Pazar günü İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynayacağı lig maçı için davette bulunan Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Tunbar; “Ligde tüm maçlar önemli özellikle ilk maç hepsinden önemli ve kazanmak zorundayız. Görükle İpekspor önemli bir kulüp ve tarihi başarılarla anılan bir kulüp bu maçı kazanıp yolumuza iyi başlamak istiyoruz. Bunun için tribünlerde desteğe ihtiyacımız var. Silivri'yi seven, Silivrispor'a değer veren herkesi desteğe bekliyoruz” dedi.