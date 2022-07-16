Tunbar, Liglerin başlamasını bekliyoruz

TFF Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye hazırlanan Silivrispor’da yeni sezon heyecanı başladı. Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapılar Sorumlusu iş insanı Vedat Tunbar, “Geçen sezon kaçırdığımız bir şampiyonluğun telafisi içinde olmak ve ismimizin ağırlığını koruyacak şekilde mücadele etmek istiyoruz. Geçen sezonda mevcut olan takıma nokta takviyeler yaptık. Kadromuza dahil ettiğimiz oyuncular bu ligin oyuncuları ve bir çok takım tarafından istenilen isimler. Ligin başlamasını heyecanla bekliyoruz. Her sezon olduğu gibi yine Silivrililerle birlikte tribünleri dolduran binlerce sevenimizle bu heyecanı yaşamak istiyoruz” dedi.