Tunbar ve Kasarcı'dan Silivrispor'a 1 Milyon TL'lik Destek

Silivrispor Asbaşkanı Vedat Tunbar ve Kulüp 2. Başkanı Selim Kasarcı, Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesinde örnek bir dayanışma sergileyerek, futbol takımına büyük bir destek sağladı.

Başkanlar Tunbar ve Kasarcı, takımın bu yılki forma ve antrenman malzemelerinin toplam 1 milyon TL’lik maliyetini karşılayarak forma ön ve arka sponsoru oldular. Bu anlamlı destek, Silivrispor’un Türkiye Kupası mücadelesine daha güçlü hazırlanmasını sağlarken, kulübe duyulan bağlılık ve aidiyetin önemli bir göstergesi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Silivrispor camiası adına, kulübümüze kattıkları bu değerli katkı için Vedat Tunbar ve Selim Kasarcı’ya teşekkür ediyor, bu destekle takımımızın büyük başarılara imza atacağına olan inancımızı vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.