Tunca Nehri çöp ve sazlıklardan temizleniyor

Edirne’de DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tunca Nehri’nde son günlerde meydana gelen su akışını engelleyen kum adacıklarını temizleyerek su akışını hızlandırma çalışmaları başlattı.

Son dönemlerde yaz aylarında yaşanan kuraklık sebebiyle debisi düşen Tunca Nehri’nde sazlık, ot yığınları ve çöplerle kaplanınca adeta bir bataklık görüntüsü ortaya çıkmıştı. Bu görüntülerin kente yakışmadığını belirten vatandaşlar, nehrin temizlenmesi için yetkililere çağrıda bulunmuştu. Yaşananlar sonrası harekete geçen Devlet Su İşleri Edirne (DSİ) 11’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin otlarla kaplanan ve bataklık haline gelen kısımlarında temizlik çalışması başlattı.

Vatandaşlar, Tunca Nehri’nde yapılan temizlik çalışmalarından çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. Temizlik yapılmadan önce Tunca Nehri’nin sazlık ve çöplerle kaplı olduğunu hatırlatarak, burada hem insanlara hem de yetkililere sorumluluk düştüğüne değinen Cansu Caniklioğu, ”Nehirden geçerken çöp ve kokulardan dolayı buradan geçemiyorduk. Küçük bir çocuğumuz olduğu için buranın temizlenmesi başarılı buldum. Kokulardan en azından kurtulmuş olacağız” ifadelerini kullandı.