Tunca Nehri'nde su akışı durdu

EDİRNE (İHA) – Edirne’de Tunca Nehri’nde su akışı durma noktasına geldi. Debisi ciddi oranda düşen nehirde, suda yaşayan canlılar büyük tehlike yaşarken, vatandaşlar, hem çevre kirliliğine hem de kuraklığa karşı yetkililerden acil müdahale bekliyor.

Son yapılan ölçümlere göre, Tunca Nehri’nin debisinin 2 metreküp/saniye olarak ölçüldüğü öğrenildi. Geçen yılın aynı dönemine göre debinin yarı yarıya düştüğü görüldü. Kuraklık nedeniyle nehir yatağında adacıklar oluşurken, suyun çekildiği alanlarda araç lastikleri, ağaç parçaları, alkol şişeleri ve çeşitli atıklar gün yüzüne çıktı. Çevre kirliliğinin de ciddi boyutlara ulaştığı bölgede vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

"Ne yazık ki yetkililerden bir müdahale yok"

Kent sakinlerinden Remzi Bal, nehrin içler acısı halde olduğunu belirterek, "Edirne merkezde yaşıyorum ama şu an suyun düşmesi nedeniyle gördüğünüz gibi her yer ağaç kabukları, kütükler ve pislik içinde. Burada yaşayan canlılar var, ördekler var ama artık balık kalmadı. Ortalık bakımsızlık içinde. Kuraklığa elverişli bir hal aldı, her yeri mikrop ve pislik götürüyor. Halk sağlığı açısından da uygun değil. Ne yazık ki yetkililerden bir müdahale yok. Osmanlı’ya yıllarca başkentlik yapmış Edirne’nin Tunca Nehri bu halde olmamalı. Ördekler, yavru balıklar ve burada yaşayan pek çok canlının hayatı tehlikede. Çevre olarak da çok kötü durumda. Yetkililer görevini yapsaydı bu nehir çöpler ve pislik içinde kalmazdı. Canlıların yaşamı da bu kadar tehdit altında olmazdı" dedi.