Edirne’de neredeyse tamamen kuruyan Tunca Nehri’nde su akışı durdu, kötü koku ve kirlilik su yüzeyine çıktı. Vatandaşlar, acil önlem çağrısında bulunuyor.

Edirne’de yaz sıcaklarının artması ve yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte Tunca Nehri’nde su akışı neredeyse tamamen durdu. Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen nehirde, kirlilik ve kötü koku gün yüzüne çıktı. Çevre sakinleri ve çeltik üreticileri yaşanan durumdan dolayı endişeli olduklarını belirtti.

"Nehirde yaşam durma noktasında"

Su seviyesinin ciddi şekilde düşmesiyle birlikte, Tunca Nehri’nin bazı bölümleri tamamen kurudu. Suyun yeşile döndüğü, yosun ve kirlilikle kaplandığı gözlemlenirken, bazı yerlerde nehir yatağının karşısına yürüyerek geçilebiliyor. Nehirdeki canlıların yaşam mücadelesi sürerken, kötü kokular da çevre halkını rahatsız ediyor. Vatandaşlar, hem çevre sağlığı hem de sivrisinek artışı nedeniyle yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.

Tarımı da vurdu: Çeltik tarlaları risk altında

Kuraklık sadece çevresel değil, tarımsal olarak da büyük risk taşıyor. Özellikle sulama ihtiyacı yüksek olan çeltik üreticileri, Tunca Nehri’ndeki su sıkıntısının rekolteyi olumsuz etkilemesinden endişe ediyor.

Tunca Nehri kurudu, çözüm baraj ve depolama

Eski Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin, nehirdeki kuraklığın boyutuna değinerek, "Tunca Nehri, Osmanlı döneminden bu yana Edirne’nin su ihtiyacını karşılayan önemli bir kaynaktı. Bugün ise neredeyse tamamen kurumuş durumda. Şu anda saniyede yalnızca yaklaşık 2 metreküplük su geçişi var. Yaklaşık 4-5 yıl önce Bulgaristan, sınırımıza 15 kilometre kala bir regülatör kurdu. Şu anda regülatörden bırakılan sular sadece Avarız, Değirmenköy ve Hatipköy bölgelerindeki çeltik tarlalarının sulamasında kullanılabiliyor. Ancak genel anlamda büyük bir su sıkıntısı var. Bu nedenle önümüzdeki yıl sıkıntı yaşanmaması için acilen iki kauçuk gövdeli barajın inşa edilmesi gerekiyor. Ayrıca kısa vadede Göl Baba Depolama Projesi’nin hayata geçirilmesi şart. Şu anda su akışı durma noktasında. Bu da nehirdeki kirliliği artırıyor. Durgun su yüzeyinde lağım benzeri atıklar ve yosunlar oluşmuş durumda. Ayrıca bu durum sivrisinek popülasyonunu da ciddi şekilde artırdı. Nehir yatağının Suakacağı köyüne kadar ıslah edilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.