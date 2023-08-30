Tunca Nehri'ndeki kirliliği temizleyen iş makinaları balçıkta mahsur kaldı

Edirne’de Tunca Nehri yatağında kirlilik çalışması yapan iş makinelerini kuraklık nedeniyle bataklığa dönen nehirde mahsur kaldı.

Edirne’de DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tunca Nehri’nde son günlerde meydana gelen su akışını engelleyen kum adacıklarını temizleyerek su akışını hızlandırma çalışması başlattı. Nehir yatağında temizlik çalışması yapan iki iş makinası balçıkları temizlerken bataklığa saplandı.

Mevsim normalleri üzerinde yaşanan hava sıcaklıkları ve yetersiz yağışlar nedeniyle nehirlerde son yılların en büyük kuraklığı yaşanıyor. Nehrin geçen ay saniyede 14 metreküpe kadar çıkan debisi, 6 metreküp/saniyeye kadar düştü. Su seviyesinin düşmesine bağlı olarak nehir yatağının yüzeyi yosunlar ve kum adacıkları oluşurken, çöpler ise gün yüzüne çıktı. Kuraklık etkisini sürdürürken diğer yandan duyarsız insanların kirlettiği nehirdeki canlılarda olumsuz etkileniyor. Edirneli vatandaşların tepkisi üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) 11’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin otlarla kaplanan ve bataklık haline gelen kısımlarında temizlik çalışması başlattı. Vatandaşlar, Tunca Nehri’nde yapılan temizlik çalışmalarından geç kalındığını ifade etti. Temizlik çalışması yapmak isterken balçıklar içinde mahsur kalan iş makinaları ise kurtarılmayı bekliyor.

"Bu görüntüler Edirne’mize yakışmıyor"

Tunca Nehri’nin çevresinin kirli olmasının sebebinin insanlardan kaynaklandığını belirten Selahattin Gürbüz, bölgede yemeğini yiyen ve içeceğini içen herkesin pisliğini buraya atmasından kaynaklanıyor, atılmasa sorun olmayacak. Nehirde oluşan manzara, bölgedeki esnafı ve vatandaşları rahatsız ediyor. Çok sayıda turistin akın ettiği, Tunca Nehrinin DSİ ekipleri tarafından, çevresinin ise Edirne Belediyesi görevlileri tarafından bir an önce temizlenmesi lazım" dedi.

"Bizim Edirne’miz bunları hak etmiyor"

35 yıldır Edirne’de yaşadığını vurgulayan Damla Elmas, hiçbir zaman nehrin temizlenmediğini ifade ederek, "Bizim Edirne’miz bunları hak etmiyor. Her gün binlerce yerli ve yabancı turist buradan geçiyor. Buradaki kirli ve pis durumu görüyor. Bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Burayı temizlemeye geldiler ama kepçeyi bile nehir yuttu. 4 saattir onu kurtarmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

“Burayı görünce içim açıldı"

İstanbul’dan Edirne’ye gezmeye gelen Ayten Gürbüz ise, “Burayı görünce içim açıldı. Görüyorsunuz durumu, burası daha önceki Haliç gibi. Temizlenmesi lazım. Neden balıklar, tertemiz su içinde olmasın” şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başlayan iş makineleri bataklık nedeni ile balçık çamura saplandı. İş makineleri kurtarılmaya çalışılıyor.