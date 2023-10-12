Tunca Nehri'ne atılan koltuk görenleri hayrete düşürdü

Edirne’nin önemli su kaynaklarından olan ve neredeyse kuruma noktasına gelen Tunca ve Meriç Nehri, kirlilikle ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Tunca Nehri kenarında duran ve şimdilerde suya atılan koltuk ise görenleri hayrete düşürüyor.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne’de etkili olan kuraklık nehirleri de olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yıllarda taşkınlarla anılan nehirler, bu yıl kuraklıkla boğuşuyor. Yaz mevsiminde etkili olan aşırı sıcak ve kuraklığa bağlı nehir debilerinde düşüş yaşandı. Tunca Nehri’ne atılan araç lastiği ve plastik atıkların yanı sıra geçtiğimiz günlerde nehir kenarında duran ve şimdilerde suya atılan koltuk ise görenleri hayrete düşürüyor.

Debilerin düşmesiyle birlikte nehir yüzeyi çöplerle kaplandı. Plastik atıklar, araç lastikleri ve diğer çöpler su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı. Ayrıca bölgede etkili olan kuraklık, nehirlerdeki canlı yaşamını da olumsuz etkiliyor. Kentin önemli su kaynaklarından olan Meriç Nehri’nin debisi son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Nehir Debi verilerine göre, geçen yıl aynı ay Kirişhane İstasyonu’nda 69 olan Meriç Nehri’nin debisi 12 Ekim 2023 tarihinde 44 metreküp saniyeye geriledi. Tunca Nehri’nin Suakacağı İstasyonu’ndaki ölçümde ise nehrin debisinin 6 metreküp saniyeye kadar gerilediği görüldü.

Kış aylarında yatağına sığmayıp taşkınlara neden olan Tunca ve Meriç Nehirleri dip seviyeyi gördü. Bölge çiftçisinin üretimde de kullandığı nehir suyunun giderek azalması endişelendiriyor.

"Daha önce bu kadar kuruduğunu hiç görmemiştim"

Sulama kooperatifinde görevli Okan Paçör, "Bu yılki kuraklık gerek arazi sulamasında gerekse ürünlerin yetişmesi anlamında çiftçileri çok etkiledi. Çok zorlu bir yıl yaşadık. Bu sadece çiftçilik anlamında değil, hayvanlar açısından da balıkların hayatında da tehlike oluşturdu. Geçtiğimiz yıllarda çok yağış alan bölgemiz bu yıl 4-5 ay hiç yağış almadı. Kış aylarında seddelerde patlama olurdu. Bu yıl onu yaşamadım ama yazın çok büyük kuraklığa şahit olduk. Şu an nehirlerin debisi çok düşük. Ekim dönemi yaklaşıyor. Daha önce bu kadar kuruduğunu hiç görmemiştim" dedi.

"Eskiden taşkınlarla anılırdı, şimdi kuraklıkla gündeme geliyor"

Vatandaşlardan Selçuk Kahvecioğlu, daha önce taşkınlarla anılan nehirlerin son 2 yıldan beri kuraklıkla gündeme geldiğini hatırlatarak, "Ekim ayına geldik ama hala su seviyesinde bir yükselme yok. Bu durum hem insanlar, hem çiftçiler hem de suda yaşayan canlılar için olumsuz bir durum teşkil ediyor. Meriç Nehri’nin yanı sıra Tunca Nehri’nde de su seviyesi çok düşmüş durumda ve nehirde kum birikintileri, ağaç dalları gözüküyor. Çoğu yerleri yosun kaplamış. Lastik, şişe gibi o kadar çok katı atık var ki umarım herkes çevre konusunda daha duyarlı olur. Umarım sonraki yıllarda bu görüntüye muhtaç kalmayız" ifadelerine yer verdi.