Tunceli'de baca yangını büyümeden söndürüldü

Tunceli merkezde meydana gelen baca yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Tunceli'de baca yangını büyümeden söndürüldü
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Tunceli merkezde meydana gelen baca yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Tunceli merkez Moğultay Mahallesi’nde bulunan PTT Şube Müdürlüğü’ne ait binanın lojmanlarında baca yangını çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Merdiven yardımıyla binanın çatı katına çıkan ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.