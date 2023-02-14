Tunceli'de, deprem bölgesinden dönen ekibe psikolojik destek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Tunceli’den Adıyaman’a gönderilen ekipler, 171 kişiyi enkazdan canlı kurtarmayı başardı. Kente dönerken ekiplere, psikolojik destek verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Tunceli’den çok sayıda arama-kurtarma ekibi, depremden etkilenen Adıyaman’a gönderildi. Ekipte MEB AKUB’dan da 10 kişi de yer aldı. Kentten giden diğer arama kurtarma ekipleri ile birlikte çalışma yapan MEB AKUB, 171 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasına katkı sundu.

Deprem bölgesinden dönen ekip, psikososyal destek çalışması çerçevesinde Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Sivil Savunma Uzmanı Sema Ekrem ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nde görevli psikolog Gürol Asan ile bir araya geldi.

Ekibe özverili çalışmalarından ötürü teşekkür eden Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Depremin ilk günü Adıyaman’a giderek katıldığınız arama kurtarma faaliyetleri ile kazandırdığınız hayatlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fedakârca ve özveri ile yapmış olduğunuz çalışmalar deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için çok kıymetliydi” dedi.

Psikolog Gürol Asan ise ekibe, belli bir süre içerisinde yaşanma ihtimali olan travma sonrası stres bozukluğu üzerinde farkındalık çalışması yaptı.

Çalışmada, arama kurtarma faaliyetleri esnasında yaşadıkları duygusal tepkimelerle ilgili ekibin paylaşım yapması sağlanırken, korku, anksiyete, panik atak süreçleri, uyku ve yeme bozuklukları, depresyon ile travma sürecini atlatma konusunda eğitim verildi.