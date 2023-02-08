Tunceli'den Adıyaman'a ekmek ve yardım paketleri gönderildi

Tunceli’den, depremde ağır hasar gören Adıyaman’a 5 bin ekmek, 500 battaniye ve yardım paketleri gönderildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin 10 ili vurdu. Binlerce binanın yıkıldığı, hayatını kaybettiği ve yaralandığı deprem sonrasında Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesine tüm dünyadan yardımlar gönderilmeye başlandı. Bu çerçevede Tunceli’de bir lisede kurulan hamur işi atölyesinde üretilen 5 bin ekmek ile velilerin satın aldığı 500 battaniye ve yardım paketleri Adıyaman’a gönderildi.

2022 yılında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yönlendirme ve destekleriyle 81 ile hamur işi atölyesi kurulduğunu hatırlatan Ekmekci, “İlimizde de Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisemizde yiyecek içecek bölümü öğrencilerinin kullanması amacıyla hamur işi atölyesi kuruldu. Komşu illerimizde meydana gelen deprem nedeniyle atölyemizdeki ilk üretime deprem bölgesinin acil ihtiyacı olan rol ekmek üretimiyle başlandı. Dün üretime başlanan atölyemizde hazırlanan 5 bin ekmek ile velilerimizin satın aldığı 500 battaniye tıra yüklenerek Adıyaman’a gönderildi” dedi.