Tunceli'den deprem bölgesine çok sayıda personel ve araç gönderildi

Tunceli’den deprem bölgelerine çok sayıda personel ve araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Ekiplerin, depremin hemen ardından bölgeye ulaşarak çalışmalara başladığı belirtildi.

Tunceli’den depremden etkilenen illere AFAD, sağlık, jandarma, emniyet, resmi ve özel kurumlardan bin personel ile 100 civarında iş makinesi ile diğer araç sevki gerçekleştirildi.

Depremin hemen ardından sevk edilen personel ve araçların depremden etkilenen illerdeki çalışmalara katıldığı belirtildi.