Tünelde aracın kapılarını açarak yolculuk yaptılar

Cebeci Tüneli'nde gece saatlerinde bir aracın sürücüsü ve yolcusu, otomobilin kapılarını açarak dinledikleri şarkının tünel içinde daha fazla duyulmasını sağladı. Otoyolda kapıları açık şekilde ilerleyen otomobil, başka bir aracın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Tünelde aracın kapılarını açarak yolculuk yaptılar
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Cebeci Tüneli’nde gece saatlerinde bir aracın sürücüsü ve yolcusu, otomobilin kapılarını açarak dinledikleri şarkının tünel içinde daha fazla duyulmasını sağladı. Otoyolda kapıları açık şekilde ilerleyen otomobil, başka bir aracın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Cebeci Tüneli’nde dün gece saatlerinde bir otomobilin sürücüsü ve yolcusu trafiği tehlikeye sokarak kapılarını açıp yolculuklarına devam etti. Tehlikeli yolculuk başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde ses sistemleri olan kapıların açılarak tünel içerisinde dinledikleri şarkının daha yüksel çalmasını sağlayan kişilerin korkutan yolculukları görüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman