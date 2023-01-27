Tunuslu yolcu hareket halinde olan uçaktaki kabin memuruna saldırdı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Tunus seferini gerçekleştiren uçakta bulunan yolculardan biri kabin memuruna saldırdı. Olay üzerine kokpit ekibi İstanbul’a iniş kararı aldı. Yolcu, inişin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, uçak Tunus seferini gecikmeli olarak gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları’nın saat 09.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapan TK661 sefer sayılı Airbus 321 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra Türkiye’den sınır dışı edilen Tunuslu bir yolcu, kabin memuruna saldırdı. Yolcunun attığı yumruk nedeniyle kabin memurunun yüzünün kanaması üzerine uçağın pilotu İstanbul’a geri dönüş kararı aldı. Sorunsuz şekilde iniş yapan uçağın park etmesinin ardından Tunuslu yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yüzüne aldığı darbe nedeniyle yaralanan kabin memuru ise hastaneye kaldırıldı. TC-JSK tecilli Airbus A321 tipi uçak Tunus seferini gerçekleştirmek üzere gecikmeli olarak saat 11.55’te havalandı.