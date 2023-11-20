Tüp Bebek merkezi hizmete girdi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi bünyesinde oluşturulan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Son teknoloji ile donatılmış merkez çocuk sahibi olmayı özlemle bekleyenlerin umut ışığı oldu.

Ağustos ayında hizmete giren ve bugüne kadar 900 hastanın başvurduğu merkezde 1 hastaya embriyo transferi yapılırken, 4 hastanın tüp bebek tedavisine başlanıldı ve gerekli şartların oluşmasını bekleyen 30 hastaya da tüp bebek tedavisinin planlaması yapıldı. Uzman hekimlerin görev aldığı Üremeye Yardımcı Tedavi merkezi Balıkesir’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin: “Bebek sahibi olmak isteyenlerin umut ışığı oldu”

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi’nin açılış töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin merkez ile ilgili bilgiler verdi. Keskin, “Yapılan tıbbi tedavileri sonrasında normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında birleştirilmesi ve döllenmeden sonra meydana gelen embriyonun anne adayının rahmine transfer edilme işlemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenen evli çiftlerin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilmesi amacıyla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanemiz bünyesinde Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Balıkesir ilinde üniversite ve özel hastaneler de dahil olmak üzere özellikli hizmetler kapsamında tek merkez olarak hizmet veren Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi bebek sahibi olmak isteyen evli çiftler için umut ışığı olmuştur” dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu: “Çocuk özlemi çekenler artık il dışına çıkmayacak”

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin’in yaptığı konuşmanın ardından merkezin açılışına geçildi. Kurdele kesiminde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi’nin hayırlı olması temennilerini sunarak, “Gençlerimiz için, çocuk sahibi olmak isteyenler için çok önemli bir umut kapısı olan bizim tüp bebek merkezimiz inşallah bugün Balıkesir Şehir Hastanesi bünyesinde hizmetine başlamış oluyor. Bu anlamda hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gerçekten sağlık alanında ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştiriyoruz. İlimizde de bu anlamda sağlık sektöründe çok güzel hizmetler yapılıyor. Şehir Hastanemizde, ilçe devlet hastanelerimizde, üniversitemiz tıp fakültesinde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının göstergesi olan insan merkezli çok güzel hizmetleri ilimizde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da önemli bir boşluğun giderilmesi adına da Tüp Bebek Merkezimiz inşallah ilimizde bizim Şehir Hastanemiz bünyesinde faaliyetine devam edecek. Bu vesileyle tabi ki ülkemiz için bizim demografik yapımız çok çok önemlidir. Bu anlamda da inşallah bebek umudu bekleyen ailelerimiz için de çok önemli bir mekan olacak. Çünkü başka şehirlere gidiyorlar, zaman kaybediyorlar. Bilindiği gibi uzun süre tedavisi olabiliyor, günlerce başka şehirlere gidip bir sürü masrafları da oluyor. İşte hepsi inşallah burada bu sağlık hizmetini de almış olacaklar. İlimiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi’nin açılışına Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren sendikaların başkan ve yöneticileri ile sağlık personeli katıldı.