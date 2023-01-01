Tüp ocağından sızan gazdan zehirlenen şahıs yaşamını yitirdi

Balıkesir’in Havran ilçesinde bir şahıs, tüp ocağından sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Büyükdere Mahallesi’nde yılbaşı gecesi meydana geldi. Anne ve babasıyla birlikte yaşayan Ahmet Emir (38), banyo yapmak için yaktığı tüp ocağından sızan gazdan zehirlendi. Banyodan bir türlü çıkmayınca kontrol eden ailesi, Emir’i yerde hareketsiz yatarken görünce 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Emir’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cesedi, savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.