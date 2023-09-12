Tüp patlaması hurda deposunda yangın çıkardı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Büyükkarıştıran yolu üzerinde bir hurda deposunda tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın ihbarı itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Tüp patlaması hurda deposunda yangın çıkardı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Büyükkarıştıran yolu üzerinde bir hurda deposunda tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın ihbarı itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran yolu üzerinde bir hurda deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tüp patlaması sebebiyle hurda deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekiplere kısa sürede bölgeye ulaştı. Depodan dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, tedbiren sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.