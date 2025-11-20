Tüpraş'a Kocaeli Sanayi Odası'ndan 'Sürdürülebilirlikte Mükemmeliyet' ödülü

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Tüpraş, sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü kapsamlı çalışmalarıyla tüm kriterlerde gösterdiği üstün başarı ve liderlik performansıyla Kocaeli Sanayi Odası tarafından 18’incisi gerçekleştirilen Sürdürülebilir Performans Ödülleri’nde ‘Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görüldü.

Kocaeli Sanayi Odası’nın 18’incisini düzenlediği Sürdürülebilir Performans Ödülleri’nde ‘Mükemmeliyet Ödülü’nü kazanan Tüpraş, gerçekleştirilen değerlendirmede, düşük karbonlu üretim hedefleri doğrultusunda attığı stratejik adımlar ve sürdürülebilirlik odaklı bütüncül yaklaşımıyla öne çıktı. Şirket, çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik uygulamaları, enerji verimliliği ve dijitalleşme yatırımları, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamaları, sorumlu tedarik zinciri yönetimi ve toplumsal fayda üreten projeleriyle jüri tarafından tüm kriterlerde üstün başarı ve liderlik göstermesinden dolayı ‘Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görüldü.

Törende, ‘Mükemmeliyet Ödülü’, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı tarafından Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’na takdim edildi.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, "Kocaeli Sanayi Odası tarafından 18’incisi gerçekleştirilen Sürdürülebilir Performans Ödülleri’nde tüm kriterlerde üstün başarı ve liderlik performansımızla layık görüldüğümüz ‘Mükemmeliyet Ödülü’nü tüm çalışma arkadaşlarımız adına almaktan gurur duyuyorum. Bu ödül, çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik uygulamalarımız, enerji verimliliği ve dijitalleşme yatırımlarımız, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki öncü ve güçlü uygulamalarımız, sorumlu tedarik zinciri yönetimimiz ve toplumsal fayda oluşturan projelerimize yönelik olarak verildi. Bu doğrultuda ‘Enerjimiz Geleceğe’ diyerek başlattığımız Stratejik Dönüşüm Yolculuğumuzu ve 2050 yılında karbon nötr lider bir enerji şirketi olma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim" dedi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF), sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen gibi düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen yeni alanlara yatırım yaparak Türkiye enerji sektörünün dönüşümüne de liderlik etmeyi hedefliyor. Sürdürülebilir Performans Ödülleri, Kocaeli Sanayi Odası’nın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği, sürdürülebilirlik anlayışını iş modeline entegre ederek, süreçlerindeki öncü uygulamalarla örnek teşkil eden şirketleri ödüllendirmeyi amaçlıyor.