Tur otobüsü kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara yolu Domaniç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine gezi için yola çıkan Kenan Yiğit idaresindeki 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü Domaniç mevkiinde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü Kenan Yiğit ve 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 37 yaralı ise ambulanslarla Kütahya ve Bursa’daki hastanelere sevk edildi. Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Olay yerine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Üzücü bir olay yaşadık. Tavşanlı’dan Mudanya’ya gitmek üzere yola çıkan tur otobüsü sabah saatlerinde Domaniç yolu üzerinde şarampolden aşağı yuvarlandı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı. Yaralıların 31 tanesi Bursa’daki hastanelere, 6’sı ise Kütahya’daki hastanelere sevk edildi. Başımız sağ olsun. Kazanın neden olduğu, teknik inceleme sonucunda belli olacak. Şu an bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz” dedi.