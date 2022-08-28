Tur otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 45 yaralı (2)

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara yolu Domaniç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine gezi için yola çıkan tur otobüsü Domaniç mevkiinde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 1 kişinin hayatı kaybettiği belirlenirken, 45 yaralı ise ambulanslarla İnegöl ve Bursa’daki hastanelere sevk edildi.

Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı.