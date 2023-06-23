Tur şirketlerinden vatandaşlara 'ucuz tatil ilanlarına kanmayın' uyarısı

9 günlük Kurban Bayramı tatili ve yaz sezonu olması dolayısıyla vatandaşlar tatil planı yaparken, yoğunluk yaşayan tur şirketleri ise özendirici, ucuz tatil ilanlarına karşı dikkatli olunması ve araştırma yapılmadan rezervasyon yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yaz sezonu ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması dolayısıyla vatandaşların tatil bölgelerine yönelmesi tur şirketlerinin de yüzünü güldürüyor. Pandemi dönemi ve 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem sonrası işleri durma noktasına gelen tur şirketleri, yaz sezonu ile birlikte hareketlenmeye başladı.

Hem yaz sezonu hem de Kurban Bayramı olması dolayısıyla vatandaşların tatile çıkmaya başladığını söyleyen Edirneli tur şirketi işletmecisi Özkan Akgül, 9 günlük tatil olması sebebiyle turizm şirketlerine talebin fazla olduğunu aktardı.

Pandemi ve deprem sürecinin turizm şirketlerini olumsuz etkilediğini söyleyen Akgül, dükkanları açamaz hale geldiklerini ve bu yaz sezonu ve bayram tatilinin bir fırsat olduğunu ve yaralarını sarmaya başladıklarını belirtti.

"Doluluk oranımız yüzde 80’e ulaştı"

Yaptıkları organizasyonlarla doluluk oranlarının yüzde 80’e ulaştığını vurgulayan Akgül, uzun süreli bu tatilin ilaç gibi geldiğini ve genelde konaklamalı turlara yoğun ili olduğunu söyledi. Turizm sektörünün bu sezonda büyük bir pastadan pay aldığını belirten Akgül, bu pastadan pay almak için dolandırıcıların da harekete geçtiğine dikkat çekti. Dolandırıcı ve fırsatçıların özellikle sosyal medya üzerinden özendirici reklamlarla vatandaşları kandırmaya çalıştıklarını dile getiren Akgül, bu yönde dikkat edilmesi gerektiğini belirterek çağrıda bulundu.

"Ucuz tatil ilanlarına kanmayın"

Vatandaşların Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin sitesine girip tur şirketi olup olmadığı ve kaydının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söyleyen Akgül, araştırma yapmadan tatil satın almamaları ve uyanık olmaları konusunda uyarı yaptı.

Özendirici reklamlara aldanmamak gerektiğine değinen Akgül, yetkili acentelerden tatil satın alınması, araştırma yapılması ve ona göre hareket edilmesinde fayda olduğunun altını çizdi.

28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 2 Temmuz Pazar günü sona erecek.