TÜRAM'da Katma Değer Üreten Çalışmalar Sürüyor

Distilasyon süreciyle işlenen tıbbi ve aromatik bitkiler, uçucu yağlara dönüştürülerek yüksek ekonomik değere sahip ürünler olarak değerlendirilirken, üreticilere de alternatif gelir kaynakları oluşturuluyor. Ayrıca TÜRAM bünyesinde hasadı gerçekleştirilen ölmezotu bitkisi de uçucu yağ ve bitki çayı olarak değerlendirilmek üzere işleniyor.

Öte yandan, yapraklık asma çeşitlerinden elde edilen üzüm yaprakları ise salamura ve konserve ürünlere dönüştürülerek farklı kullanım alanlarına kazandırılırken, yerel üretimin desteklenmesi, üreticilere alternatif gelir kaynakları oluşturulması ve tarımsal üretimde katma değerin artırılmasını hedefleyen TÜRAM, üretimden işlenmeye uzanan süreçte yürüttüğü çalışmalarla bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya devam ediyor.