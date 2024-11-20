TÜRAM'da Kışlık Sebze Hasadı Başladı

Silivri Belediyesi, dayanışma ve üretim anlayışını birleştirerek sosyal yardımlaşma ağını güçlendirirken, doğal kaynakların verimli kullanımına öncülük ediyor. Belediye yetkilileri, tarımsal üretimle hem ilçeye değer katmaya hem de dayanışma ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

TÜRAM’da gerçekleşen bu örnek çalışma, üretimden tüketime her aşamada sürdürülebilir bir model sunuyor.