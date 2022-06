TÜRAM Lisesi’nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan tarım temalı ilk eğitim kurumu olan Silivri Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını veren ve Türkiye’nin sayılı liseleri arasında yer alan okuldaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 26 öğrenci için okul bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrencilerin geçişiyle başlayan tören, Kurucu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından yapılan konuşmalarla devam etti.

VARLIOĞLU: “BUGÜN GERÇEK YAŞAMA ADIM ATIYORSUNUZ”

Mezuniyet töreninde öğrencilere hitaben duygusal bir konuşma yapan Okul Müdürü Mualla Varlıoğlu, “Canım öğrencilerim! 4 yıl önce bir sonbahar gününde okulumuza ‘merhaba’ demiştiniz. Bugün aslında gerçek bir veda değil. Çünkü siz bugün gerçek yaşama adım atıyorsunuz. Sizleri, gelecekte savrulan kuru bir dal parçası gibi değil, daha çok hedefleri olan bir Atatürk genci olarak görmek isterim. Sizleri, yüreği öfke yerine sevgiye adanmış, aklı en iyiyi bulmaya çalışan, gözleri hedefe kilitlenmiş ve nihayetinde hedefe ulaşmış Cumhuriyet gençleri olarak görmek isterim. Güle güle çocuklarım, gelecek sizi bekliyor! Umudunuzu ve sevginizi hiç yitirmeyin! O çocuk yüreklerinizdeki heyecan her zaman yol göstericiniz olsun. Her şeyi unutabilirsiniz ama iyi bir insan olmayı, değerlerinizden ödün vermemeyi ve işinizi her zaman iyi yapmayı sakın unutmayın! Yarının dünyasını kurarken umut ve heyecan yoldaşınız olsun. Yolunuz açık olsun.” ifadelerini kullandı.

ORTA: “BİLİMDEN VE SANATTAN UZAK KALMAYIN”

Varlıoğlu’nun ardından kürsüye gelen Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, “Siz değerli öğrencilerimizi mezun olduğunuz için kutluyorum. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli iki özelliği akıl ve duygu sahibi olmasıdır. Akıl bilimle ve fenle sivrilirken, duygular ise sanatla gelişir. Bu nedenle bilimden ve sanattan uzak kalmayın. Ayrıca sizi dünyaya getiren ve yetiştiren anne babalarınıza, öğretmenlerinize ve bu ülkeyi kuran Atatürk ve silah arkadaşlarına karşı olan vefa duygularınızı asla kaybetmeyin. Bu üç vefa sizi her zaman doğru yola ulaştıracaktır.” dedi.

IŞIKLAR: “BUGÜN BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR GÜN”

Törende bir konuşma yapan önceki dönem Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. İkinci dönem mezunlarımızı veriyoruz. TÜRAM Lisesi Silivri için oldukça önemli bir eğitim kurumu. Bu projeyi kurmak tabii ki önemli ve anlamlı ama ona değer katmak, önemini artırmak da oldukça önemlidir. Bu nedenle Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a, Okul Müdürümüz Mualla Varlıoğlu’na, öğretmenlerimize ve okulumuza emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.

BARLAS: “VOLKAN YILMAZ TARIM PAYDAŞLARINI SONUNA KADAR SAVUNUYOR”

Işıklar’ın ardından kürsüye gelerek bir teşekkür konuşması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Sami Barlas, “TÜRAM lisesinin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm siyasi büyüklerime çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle Müdüre Hanım ve öğretim görevlilerine geleceğin tarımının timsali olacak öğrenciler yetiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Velilerimize çocuklarını tarıma yönlendirdikleri için teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın siz tarım paydaşlarını özellikle İBB meclisinde sonuna kadar savunduğunu iyi biliyorum. Kendisine hem bu nedenle hem de Silivri’deki tarımsal çalışmalarından dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “MİLLİ ÜRETİM EKONOMİMİZİN CAN DAMARIDIR”

Mezuniyet töreninin kapanış konuşmasını yapan Başkan Yılmaz, “Bugün Silivri Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 26 öğrencimizin mezuniyet töreni için bir aradayız. Öncelikle 2017-2018 eğitim öğretim döneminde eğitime başlayan ve bu yıl ikinci dönem mezunlarını veren okulumuzun tüm öğrencilerini tebrik ediyor, hafta sonu girecekleri üniversite sınavında kendilerine başarılar diliyorum. Silivri Belediyesinin bünyesinde bu okulun kurulması adına büyük emekleri olan geçmiş dönem Belediye Başkanımız Özcan Bey’e teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünlerde değerini daha iyi anladığımız bir söz söylemiş: ‘Milli ekonominin temeli tarımdır.’ Bu söze derinlemesine baktığımızda bizlere ve sizlere çok önemli mesajlar veriyor. Geride bıraktığımız pandemi dönemi, yaşanan global krizler ve savaşlar neticesinde milli ekonomide tarımın ne kadar önemli olduğunun altı bir kez daha çizilmiş oluyor. Atatürk’ün de dediği gibi yerli ve milli üretim ekonomimizin can damarıdır. Bizler Türkiye’nin en verimli topraklarının üzerinde bulunuyoruz. Atalarımızdan bize miras değil emanet olan bu toprakları korumak boynumuzun borcu olmalıdır. Biz, göreve geldiğimiz günden beri ilçemizde tarımın, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir hale gelmesi, çiftçi ve hayvancılığın desteklenmesi adına birçok projeyi hayata geçirdik. Belediyemize ait topraklarda 300 dönüm ile başladığımız bugün 3.600 dönümde devam eden ve tüm Türkiye’ye örnek olan projelerle hayat bulan bir hikâyeye dönüştü. Yerli ve milli tohumlardan mısır silajına, yem bezelyesinden samana, buğdaydan fideye, gübreden ayçiçek yağına kadar ilçemizde çiftçilik yapan gönül dostlarımıza destek vermeye devam ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak yapmış olduğumuz tarımsal faaliyetlerle ilçedeki üreticilerimize 20 milyon TL’yi aşan destekte bulunduk. Burada bir parantez açarak TÜRAM lisemizin Erasmus programındaki başarıları nedeniyle genç kardeşlerimizi takdir ediyorum. ‘Doğanın Işığı Geleceği Aydınlatsın Projesi’ ile İtalya’da staj yapan öğrencilerimizi bir kez daha kutluyor; eylül ayında ‘Zeytinin Kalbine Yolculuk Projesi’ ile İspanya’ya gidecek öğrencilerimize ve eğitimcilerimize şimdiden başarılar diliyorum.” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZ TÜRKİYE’NİN YARINLARIDIR”

Törendeki konuşmasına eğitime ve öğrencilere yönelik verdikleri desteklerle devam eden Yılmaz, “Biz, tarımsal destekler ve hizmetlerimizin yanı sıra Silivri’de eğitim, kültür, sanat ve spor alanında birçok projeyi hayata geçirdik. Silivri’mizin 12 köyündeki köy okulunda ‘Kütüphanesi, Tiyatro Salonu ve Bilgisayar Odası Olmayan Köy Okulu Kalmayacak’ isimli bir proje başlattık. Bununla da yetinmedik tuvaletlerinden dış cephesine kadar bütün köy okullarımızı yeniledik. Bugün o köy okullarımızda piyesler, tiyatrolar oynanıyor. Eğitime teşvik amacıyla geçen yıl üniversiteyi kazanan her öğrencimize, hiçbir ayrım yapmaksızın 500 TL burs verdik. Nişantaşı Üniversitesi ile iş birliği yaparak Selimpaşa’da ücretsiz enstrüman, drama ve tiyatro derslerinin verildiği bir müzik okulunu hayata geçirdik. Bu yıl üniversite sınavına girecek olan bütün öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini Silivri Belediyesi olarak biz ödedik. LGS ve YKS’de ilk 10’a giren Silivrili öğrencilerimizi ödüllendirdik. Silivri’de 1’inci sınıfa başlayan bütün öğrencilerimizin okul çantalarını ve kırtasiye masraflarını biz karşıladık. 3.500 öğrencimize okul kıyafetlerini temin ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte ilçemize bir yüzme havuzu kazandırdık. Çok yakında içerisinde kafeteryası, etüt merkezleri, bilgisayar odaları, robotik kodlama atölyeleri ve sizlerin özgür araştırmalar yapabileceğiniz Gençlik ve Kültür Merkezimizin inşaatına başlayacağız. Kadir Has Üniversitesi ile iş birliği yaparak ilçemize bir Teknopark kazandıracağız. Bu Teknoparkın içerisinde bir de Tarım Teknoparkı olacak. Biz gençlerimizi Türkiye’nin yarınları olarak görüyoruz. Onlar için yaptığımız her şey Türkiye’nin yarınlarına bir yatırımdır.” ifadelerini kullandı.

Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, önceki dönem Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, İBB Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Sami Barlas, Okul Kurucu Temsilcisi ve Ezgi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koçoğlu, Okul Müdürü Mualla Varlıoğlu, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören öğrencilerin keplerini büyük bir coşkuyla havaya atmalarının ardından sona erdi.