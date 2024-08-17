Turan 'Depremden Ders Almadık!'

Deprem gerçeğini unutturmamak ve yaşanan acılardan ders çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de yer aldı.

Hüseyin Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden ders alınmadığını ifade etti. "17 Ağustos 1999'da yaşanan felaketten sonra yeterli önlemlerin alınmadığına inanıyorum," diyerek, deprem bilincinin hala yeterince gelişmediğini vurguladı.

“Depremden Ders Almadık!”

Turan, sosyal medya paylaşımında, vatandaş, müteahhit, belediyeler ve devletin gerekli önlemleri almadığını dile getirdi. Vatandaşların zemin etüdüne önem vermediğini, müteahhitlerin ise kalite yerine ucuz işçiliği tercih ettiğini belirtti. Ayrıca, belediyelerin de teknik personelin yeterliliği konusunda yetersiz kaldığını ve devletin, müteahhitlik mesleğinde kriter eksikliği nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti.

Ders Almayan Kesimler

Turan, paylaşımında, vatandaşların, binalarını inşa ettirirken zemine uygun yapılaşmayı göz ardı ettiğini, görselliğe verilen önemin beton ve demire verilmediğini eleştirdi. Müteahhitlerin ise işçiliğin kalitesine değil, maliyetine odaklandığını ve projelerin sadece ruhsat alımı için bir formalite olarak görüldüğünü belirtti.

Belediyelerin de eleştirildiği paylaşımında, mühendis ve mimarların mesleki yeterliliğinin zamanla azaldığını, vatandaşın eski binalarını yıkıp yenilerini yapma konusunda teşvik edilmediğini ifade etti. Devletin de müteahhitlik mesleğinde yeterlilik kriterleri getirmediğini ve yapı denetimlerinin yerelleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

“İnşallah Ders Alırız”

Hüseyin Turan, paylaşımının sonunda, deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve gelecekte benzer acıların yaşanmaması için tüm tarafların ders alması gerektiğini belirtti.