Turan, 'Her zaman liderimizin ve partimizin emrine uyduk'

Bugün öğle saatlerinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla milletvekilliği aday adaylığını duyuran Turan, "AK Parti milletimizin partisidir. “İlk günkü aşkla” diyerek her defasında bizlere tevdi edilen bütün görevlere aşk ile revan olduk. Yolumuzun çetin, vazifelerimizin meşakkatli olduğunu bilerek durmadan, yorulmadan gece gündüz her zaman liderimizin ve partimizin emrine uyduk." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Turan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Kıymetli hemşehrililerim;

Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın imzalayarak resmiyet kazandırdığı 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri yapılacak. Kadim topraklarımızın ve kadirşinas milletimizin bu seçimlerden beklentileri; elbette en hayırlısı olanıdır. İşte tamda bu noktada 20 yıl önce AK Parti iktidarı ile tanışan Türkiye, yeniden inşa ve ihya döneminin kapılarını aralamıştır. Yüce milletimiz, amasız fakatsız, liderine duyduğu güven ile AK Parti’yi bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden ALLAH ’ın izniyle zaferle çıkartmıştır. Bu seçimlerinde kazananı elbette önce milletimizin sağduyusu, sonra liderimiz başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 84 Milyon vatandaşımızı kucaklayan duruşuyla nihayete erecektir.

Değerli dostlarım;

AK Parti milletimizin partisidir. “İlk günkü aşkla” diyerek her defasında bizlere tevdi edilen bütün görevlere aşk ile revan olduk. Yolumuzun çetin, vazifelerimizin meşakkatli olduğunu bilerek durmadan, yorulmadan gece gündüz her zaman liderimizin ve partimizin emrine uyduk. Buna bizleri tanıyan her dostumuz, her arkadaşımız, her kardeşimiz şahitlik edecektir elhamdülillah. Yaptıklarımız, eserlerimiz, Silivri’mizin her sokağında ve caddesinde, mahallesinde, hemşehrililerimizin gözü önündedir. Tarlada izimiz, harmanda yüzümüz var hamd olsun!

Ve şimdi…

Yine çok önemli bir dönemden geçerken “Türkiye Yüzyılı” manifestosuyla Cumhuriyetimizin 100.Yılında büyük ve daha güçlü Türkiye’mizin seçim arifesindeyiz. Son birkaç yılda tüm Dünya’nın yaşadığı, haliyle hepimizin de içerisinde bulunduğu çok hadiseler yaşadık. Önce ALLAH ‘ın izni, Devletimizin büyüklüğü, Liderimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği sayesinde şükür ki hepsini milletçe göğüslemeyi başardık. Şimdi sırada 14 Mayıs 2023 Pazar Günü yapılacak seçimler kaldı. Oradan da zaferle çıkacağımızdan zerre şüphem yok ama bizlere de düşen Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali davasına omuz vermektir.

Dün olduğu gibi bugünde davama gece gündüz hizmet etmeyi kendime vazife biliyorum. İşte bende 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 3. Bölge’den Milletvekili Aday Adayı olduğumu tüm kamuoyuna ve sevenlerimize duyurmak istiyorum. Rabbim Devletimizi, Milletimizi ve Ülkemizi güçlü ve payidar eylesin. Çıktığımız bu kutlu yolumuzda bizleri eşe dosta mahcup etmesin.

14 Mayıs 2023 Seçimlerimizin şimdiden hepimizin için hayırlı uğurlu olmasını ALLAH(CC) den niyaz ederim."

Hüseyin TURAN - İnşaat Mühendisi