Turgay Erdem, Kurtuluş Mahallesi'nde vatandaşı dinledi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ‘Başkan Burada’ projesi çerçevesinde Kurtuluş Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ‘Başkan Burada’ projesi çerçevesinde bu hafta Kurtuluş Mahallesi’nde bölge halkıyla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Turgay Erdem, sorunları dinleyerek çözüm için ilgili birimlere talimat verdi. Mahalledeki sıkıntıları yakından bildiklerini ifade eden Başkan Erdem, Hazine ile yaşanan kamusal alan temini ile ilgili sorunlara dikkat çekti. Vatandaşların mahalleye bir kültür evi istediğini vurgulayan Başkan Erdem, bu konuda arsa tahsisinin çözümü için ilgili kurumla bir yılı aşkın süredir iletişimde olduklarını söyledi. Vatandaşlarla görüşen Başkan Erdem bölgeye, ihtiyaç duyulan spor, kültür ve sosyal tesisleri kazandırmaya çalıştıklarını da belirtti.

Başkan Turgay Erdem, Kurtuluş Mahallesi’ndeki ziyareti sırasında, Bosna Hersek’ten gelen kardeş kent Zavidovici Belediyesi heyetiyle de görüştü. Zavidovici’de yapılan çalışmaları da dinleyen Başkan Erdem, yakın zamanda bölgeyi ziyaret edeceğini dile getirdi.

Kurtuluş Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın Saldız da, Başkan Erdem’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Turgay Erdem, bölgede incelemelerde de bulunarak imar planları hakkında detaylı bilgi aldı.