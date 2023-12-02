Turgay Karslı: 'Mağlup durumdan galip duruma geçen bir oyunun kahramanlarıyla oynadık'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, “Mağlup durumdan galip duruma geçen bir oyunun kahramanlarıyla oynadık. Karakter gösteren oyuncularımızın saha içerisindeki mücadele ruhları ilk yarıdaki erken yenen golden sonra, ikinci yarı çok ciddi karakter gösterip uyum sağlayıp oyuna tekrar hem ortak oldular hem de sonrasında galip gelmeyi başarabildiler” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 14. Haftasında Ankara Keçiörengücü’ne deplasmanda konuk olan Sakaryaspor 3-1’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Karslı, “Mağlup durumdan galip duruma geçen bir oyunun kahramanlarıyla oynadık. Karakter gösteren oyuncularımızın saha içerisindeki mücadele ruhları ilk yarıdaki erken yenen golden sonra oyun atmosferinde alışma süreçlerini de dikkate alırsak, ikinci yarı çok ciddi başta söylediğim gibi karakter gösterip uyum sağlayıp oyuna tekrar hem ortak oldular hem de sonrasında galip gelmeyi başarabildiler. Bu çok önemli bir sonuç. Matematiksel olarak baktığınızda 6 puanlık bir sonuca ulaştık. Motivasyon olarak da biz daha çok yukarıya çeken ve daha yukarıya bağlayan, oradaki mücadelemizi daha çok istenen hale getiren bir ruh haline büründük. Bu bizim için önemli. Tekrar söylüyorum, oyuncuların gösterdiği karakter, duruş kazanma azminden dolayı kutluyoruz. Bu önemli bir sonuç ama bazı oyunlar vardır. Bazı müsabakalar vardır. Oyuna değil sonuca bakarsınız. Bizim için ilk yarıdaki oyun biraz sonuç endeksi gitti ama ikinci yarıdaki hem istek hem arzu bizi sonuca konsantre etti. O yüzden ben oyuncuları tekrar tekrar kutluyorum. Tabloyla baktığımız zaman sanki deplasman takımlarının bu hafta galip geldiği bir hafta gibi görünüyor. Biz de o duruma uyum sağladık. Galip gelmeyi başarabildik. Önümüzdeki yol uzun bir yol ama puan kaybı özellikle de evimizde puan kaybı vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.