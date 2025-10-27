TÜRGEV 2026 kültür sanat sezonunu tanıttı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) kültür sanat girişimi olan Güzel İşler Fabrikası (GİF), düzenlenen programla 2026 kültür sanat sezonunu tanıttı.

TÜRGEV’in kültür sanat girişimi olan GİF, 2026 sezonunun açılışını yaptı. Genç kadınlara yönelik üretim, eğitim ve gönüllülük temelli sosyal dönüşüm projesi, Türkiye genelinde 20’ye yakın yerleşkede faaliyet gösteriyor. Eyüpsultan’daki Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal ve birçok vatandaş katıldı. Açılışta yeni sezonda yapılması planlanan programlar tanıtılırken, GİF projesine katılan öğrencilerin ürettiği eserler sergilendi. Video gösterimiyle başlayan programda GİF öğrencileri, çeşitli enstrümanlarla konser verdi.

Programda konuşan Vali Gül, "TÜRGEV, 29 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kurulan bir sivil toplum kuruluşu. Kız çocuklarının okul ihtiyacını, eğitim hayatlarına destek vermek için kuruldu. Cumhurbaşkanımız zorunlu eğitimi 12 yıl yaptıktan sonra yurt ihtiyacını ortadan kaldırmak için taşımalı eğitim uygulamaya konuldu. Vatandaşı evinden alarak ilçeye kadar getiriyor. Eğitim öğretim saatinden sonra da tekrardan evine gidiyor. Bir anlamda bütün vatandaşlarımıza servis imkanı sağlayan bir sistem. Üniversiteye girmekle ilgili hem üniversite sayılarının artması, daha da önemlisi Kredi Ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yurt kapasitesinin artması. İstanbul’da bu sene İstanbul’u tercih edip, KYK’ya yerleşmek isteyen bütün öğrencilerimiz yerleşti. Şu an 8 bin kişilik bir kapasiteyle yurdumuz 1 ay içerisinde hizmete girecek. Bu Türkiye’nin 80 ilinden İstanbul’u tercih ettiyseniz, okumak istiyorsanız, KYK’da kalmak istiyorsanız sizin yurt probleminiz yok demek. Dolayısıyla da ilk kuruluşunda kızların okumasını amaçlayan, çocuklarımıza yurt imkanı sağlayan TÜRGEV ve benzeri STK’ların yurtçuluğun dışında farklı şeyler yapması lazım" ifadelerini kullandı.

Gençlerin dünyayı ve hayatı tanımalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ise, "Biz GİF’lerde öğrencilerimize üretimi, öğrenmeyi, hayatı keşfetmeyi, öğretmek istiyoruz. Onlara bu noktada bir alan açıyoruz. GİF’26’da da daha önceki senelerde olduğu gibi çok daha büyük bir motivasyon, derinlikle İnşallah gençlerimize bu öğrenme, kendilerini keşfetme, potansiyellerini açığa çıkarma noktasında destek olmaya devam edeceğiz. GİF’ler aslında sadece öğrencilerin entelektüel, akademik, kültürel anlamda bir derinlik kazandığı alan değil. Biz öğrencileri hayata hazırlamak, onlarla birlikte hayatı keşfetmek, kendilerini, toplumu, dünyayı tanımalarını sağlamak adına çalışıyoruz. Bu noktada aslında biz öğrencilerimize doğrudan bir akademik bilgi vermiyoruz. Bir alan açmıyoruz. Onlarla birlikte hareket ediyoruz. Hep birlikte yol alıyoruz. Türkiye’de eğitimle alakalı son 20 senede çok büyük bir aşama kaydedildi. Genel olarak bir fırsat eşitliğinden bahsetmek mümkün. Bu fırsat eşitliğini bizim STK’lar olarak da bir ileri seviyeye taşımamız gerekiyor. Bu noktada kız kardeşlik ekosistemini birlikte yol alma, birlikte potansiyelimizi gerçekleştirme, hayallerimizi gerçekleştirme noktasında görüyoruz. Öğrencilerimize bu noktada elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.

Programda konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, "Biz güzel işlerin halen değer taşıdığını hatırlamak istiyoruz. Biz hala iyiliğin en erdemli tercih olduğuna inanıyoruz. Biz insanın hala bütün yapay zeka algoritmalarına rağmen bir özne olduğuna, aktör olduğuna, toplumsal hayatın değişiminde hala yeri değiştirilemez bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bunlara inananları bir araya getiren bu muhit bunun için var. GİF hareketli resim anlamına da geliyor. Dolayısıyla GİF’in ismi altında gizli olan hareketliliğin, gençlerdeki enerjinin değişim arayışının da bulaşıcı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu mekanları çok kıymetli buluyoruz, çok kıymetli bir gençlik muhiti olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.