TÜRGEV Başkanı Yılmaz: 'Emanet bilinciyle yetişen gençlik, dönüşümün kalbidir'

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz, "Emanet bilinciyle yetişen gençlik, sürdürülebilir geleceğin teminatıdır" diyerek, Türkiye’nin çevre vizyonunda gençlerin belirleyici rolünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle 17-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 104 ülkeden temsilcileri bir araya getirdi. "İnsan, Mekân, Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen forumda, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve iklim kriziyle mücadele başlıkları ele alındı. Foruma katılan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz, Emine Erdoğan’ın sıfır atık vizyonunun "yaratılışa saygı, israftan kaçınma ve emanet bilinci" üzerine kurulu bir vicdan hareketi olduğunu belirtti. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde dünyaya ilham olan sıfır atık vizyonu, bize Rabbimizin yeryüzüne emanet olarak gönderdiği her varlığa karşı sorumluluğumuzu hatırlattı. Biz TÜRGEV olarak gençlerle yürüttüğümüz her projede bu emanet bilincini diri tutmaya gayret ediyoruz. Çünkü yeryüzü insana ait değil, insan yeryüzünün emanetçisidir. Bu bilinci kuşanan gençlik, hem çevreye hem insanlığa karşı vazifesini inançla, vefayla, liyakatle yerine getirecektir"

"İsraf biterse merhamet başlar"

Yılmaz, sıfır atığın özünde kaynakların israf edilmemesi, nimetin korunması ve varlığın hakkını gözetme anlayışının bulunduğunu vurgulayarak, "İsraf sadece kaynakların değil, vicdanın da tükenmesidir. Emanet bilinciyle yetişen her genç, nimetin kıymetini bilip paylaşmanın bereketini öğreniyor" dedi.

Toprağa vefa, suya sadakat, insana rahmet

TÜRGEV’in yürüttüğü ‘Güzel İşler Fabrikası’, ‘Mesleki Eğitim Farkındalık Projesi’ ve çeşitli çevre farkındalık girişimleriyle gençlerin üretim, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında aktif rol aldığını belirten Yılmaz, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde yeşeren bu bilinç, gençlerin yüreğinde merhameti bir kudrete dönüştürüyor" ifadelerini kullandı.

Forumun çıktılarının 2026 Sıfır Atık Raporu’na temel oluşturacak olmasının önemine değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğayı korumak sadece çevresel değil, ahlaki bir sorumluluktur. Biz gençlerle birlikte toprağa vefa, suya sadakat, insana rahmet duygusuyla çalışıyoruz. Bugün gençliğin kalbinde yeşeren bu bilinç, yarının adil, yaşanabilir ve vicdanlı dünyasının temeli olacaktır."