TÜRGEV'den vicdani çağrı: 'Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık' eğitim serisi başladı

Türkiye Gençliğe ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası (GİF) tarafından 18 Ekim’de başlayan "Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık" eğitim serisi, gençleri vicdan, bilgi ve etik sorumluluk bilinciyle güçlendirmeyi hedefliyor. 21 Mart 2026’ya kadar iki haftada bir cumartesi günleri saat 14.00’te gerçekleşecek oturum ve eğitimler; sadece yüz yüze değil aynı zamanda YouTube ve podcast formatlarında da yayımlanarak geniş kitlelere ulaşacak.

TÜRGEV bünyesindeki GİF, Gazze’de yaşanan insanlık dramına farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla yeni bir eğitim projesi başlattı. "Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık" adlı program, çağın 12 temel okuryazarlık alanını Gazze ekseninde ele alarak gençleri vicdani, entelektüel ve ahlaki açıdan güçlendirmeyi hedefliyor. Program, "Gazze sadece bir coğrafya değil; aynı zamanda insanlığın vicdanıyla yüzleştiği bir sınav alanıdır" ifadesinden yola çıkıyor. Bilgi, görsel materyal ve dilin doğru kullanımına dikkat çeken eğitim dizisi, gençleri dijital çağın en büyük tehditlerinden biri olan dezenformasyona karşı bilinçlendirmeyi hedefliyor. Katılımcılara etik bilgi üretimi, eleştirel düşünme ve çok yönlü analiz becerileri kazandırılması amaçlanıyor. GİF tarafından yürütülen proje, Rami Kütüphanesi iş birliğiyle 18 Ekim tarihinde başladı. Program, iki haftada bir cumartesi günleri saat 14.00’te gerçekleşecek. Her oturum 1 buçuk saat sürecek ve eğitimler sadece yüz yüze değil; aynı zamanda YouTube ve podcast formatlarında yayımlanarak geniş kitlelere ulaşacak.

Gazze ve okuryazarlık 12 başlıkta ele alınıyor

Eğitimler; sanat, kültür, din, dijital medya, finans, sürdürülebilirlik ve vatandaşlık gibi 12 farklı okuryazarlık alanında düzenlenecek. Her oturum, Gazze özelinde değerlendirilecek ve alanında uzman isimler tarafından yürütülecek. İstanbul’un önde gelen kültür ve düşünce merkezlerinden Rami Kütüphanesi, "Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık" eğitim serisine ev sahipliği yapıyor. Kütüphane, sahip olduğu tarihi dokusu ve çağdaş öğrenme ortamıyla, bilginin paylaşımını ve üretimini destekleyen bir merkez konumunda bulunuyor.

"Gazze’nin tanığı olmak, hakikatin tanığı olmaktır"

TÜRGEV, eğitim serisiyle gençleri bilgi, sanat ve medya okuryazarlığı aracılığıyla Gazze’ye tanıklık etmeye çağırıyor. Proje, hem eğitime yönelik hem de vicdani bir farkındalık hareketi olarak, gençlerin dünyayı anlamlandırma biçimlerine yeni bir derinlik kazandırmayı hedefliyor. TÜRGEV’den yapılan açıklamada, "Gazze’nin tanığı olmak, hakikatin tanığı olmaktır. Gençlerimizi hakikatin izini süren vicdanlı bireyler olarak yetiştirmeyi önemsiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eğitimler 2026’ya kadar devam edecek

Gazze’de süregelen insani kriz, yalnızca fiziksel yıkımı değil; aynı zamanda bilgi, kültür ve vicdan alanındaki tahribatı da gözler önüne seriyor. TÜRGEV, bu projeyle gençlere sadece tanıklık değil, bilgi üretimi, etik sorumluluk ve bilinçli vatandaşlık bilinci kazandırmayı hedefliyor. 18 Ekim’de Sanat Okuryazarlığı başlığı ile Neslihan Değirmenci’yi ağırlayan programın ikinci oturumu, 1 Kasım tarihinde Araştırmacı Yazar Emine Çınar’ın eşliğinde Kültür Okuryazarlığı - Gazze’nin Kültürü, Direnci ve Hafızası başlığıyla gerçekleşecek. Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık Programı, 21 Mart 2026’ya kadar sürecek ve her oturum sonrası yayımlanacak video içerikleriyle kalıcı bir eğitim arşivi oluşturulacak. Bu sayede proje, yalnızca dönemsel bir etkinlik değil; sürdürülebilir bir öğrenme modeli haline gelecek.