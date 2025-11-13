TÜRGEV'li gençler Milli Ağaçlandırma Günü'nde Yeşil Vatan için kenetlendi

Türkiye Gençliğe ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) gençleri, Yeşil Vatan’a vicdanla can verdi. Milli Ağaçlandırma Günü’nde 81 ilde eş zamanlı dikimle 1111 fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’da ilan ettiği 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, bu yıl da ülke genelinde büyük bir katılımla

kutlandı. Bu anlamlı günde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle İstanbul Pendik Kurna’da 1111

fidanı toprakla buluşturdu. TÜRGEV’in 24 yurdundan öğrenciler ve gönüllüler, Yeşil Vatan Seferberliği’ne aynı anda katılarak çevre bilincine gençlik enerjisi kazandırdı. Etkinlik, çevre sorumluluğu ile gönüllülük kültürünü bir araya getiren vicdan temelli bir gençlik hareketine dönüştü. Her fidan, bir öğrencinin emeğini, bir gönüllünün duasını ve bir milletin geleceğe olan inancını simgeledi. Etkinliğin anlamı toprakla sınırlı kalmadı; gönüllülük bilinciyle çevresel farkındalığı da büyüttü. TÜRGEV’in bu çevre girişimi, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve FAO’nun iklim dostu orman yönetimi ilkeleriyle de örtüşen bir yaklaşım ortaya koydu. Gençlerin doğayla kurduğu bu bağ, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna umut ve canlılık kazandırdı.

"Yeşil Vatan’ı yaşatmak, insanlığın vicdanını yaşatmaktır"

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Yeşil Vatan Seferberliği, dünyanın sarsılan dengesine Anadolu’nun vicdanından yükselen bir onarım çağrısıdır. Bu seferberlik, toprağın hakkını teslim etmenin, insanın sorumluluğunu hatırlamanın adıdır. Bu vatan, toprağında yüzyılların izini, insanında o izlerin vicdanını taşıyor. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kavşağında, dört mevsimi aynı anda yaşatabilen eşsiz bir coğrafyaya sahibiz. Bilim der ki, Türkiye, 12 bini aşkın bitki türü ve 3 binden fazla endemik çeşidiyle, Avrupa kıtasının tamamından daha zengin, Asya ortalamasından üç kat daha bereketli. Ama biz biliriz ki, bu zenginlik rakamda değil, rahmettedir. İstiyoruz ki bu topraklarda yetişen her genç, doğayı sevmekle kalmasın; onun sorumluluğunu da üstlensin."

TÜRGEV’de Hatıra Ormanı’ndan seferberliğe, çevreye duyarlı doğa dostu projeler

TÜRGEV, iki yıl önce hayata geçirdiği "Hatıra Ormanı" projesiyle yangınlardan etkilenen bölgelerde 20 bin 615 fidanı toprakla buluşturmuştu. Gençlerin emeğiyle büyüyen bu orman, çevre duyarlılığıyla gönüllülüğü bir araya getiren örnek bir hareket olarak hafızalara kazındı. Vakıf, bundan sonraki süreçte gençlerin çevreye duyarlı projelerde daha etkin rol almasını ve her yurdunda doğa dostu uygulamaların yaygınlaşmasını hedefliyor.

Türkiye, bir ağacın gölgesinde tek yürek oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre bu yıl, "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız Yeşil Vatan" temasıyla düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü’nde 81 ilde 15 milyon fidan sahiplenildi. Türkiye, yürütülen çevre seferberlikleriyle Avrupa’da birinci, dünyada öncü ülkeler arasında yer alıyor.

TÜRGEV’in bu yılki çalışması, gençlik enerjisini çevre bilinciyle buluşturarak örnek bir toplumsal dayanışma modeli ortaya koydu.