TÜRGEV, UNESCO zirvesiyle 3 kıtayı bilimle bağlıyor

Türkiye Gençliğe ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 26-28 Kasım 2025’te İstanbul’da yapılacak 3. UNESCO Bilim Diplomasisi Sempozyumu’nda 14 ülkeden 27 bilim insanını buluşturacak. Zirve öncesi açıklama yapan TÜRGEV Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, "Bilim, milletlerin sessizce kurduğu en güçlü ittifaktır" ifadelerine yer verdi.

TÜRGEV, UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü’nün üçüncü uluslararası sempozyumuna İstanbul’da ev sahipliği yapacak. Ana oturumlar İbn Haldun Üniversitesi’nde, Açık Bilim Atölyesi ise UNESCO uzmanlarının katılımıyla Süleymaniye Salis Medresesi’nde gerçekleştirilecek. Kültürel miras etkinlikleri ve saha gezileri İstanbul’un farklı akademik ve tarihi noktalarına yayılacak. Bu yıl "Kıtalararası Bilgi Dolaşımı ve Bilimsel Köprüler" temasıyla düzenlenen program, İslam Dünyası ile Latin Amerika’yı ilk kez bu ölçekte bilimsel iş birliği zemininde buluşturacak.

14 ülkeden 27 akademisyen TÜRGEV çatısı altında

Sempozyum, TÜRGEV’in destekleriyle İbn Haldun Üniversitesi, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) ve Sharjah Üniversitesi (SIFHAMS) iş birliğinde düzenleniyor. Üç gün boyunca altı tematik panel, bilimsel miras sergisi, atölyeler ve saha çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu yılki programa Kanada, Kolombiya, Mısır, Ürdün, Lübnan, Meksika, Umman, Katar, Rusya, Suriye, İsviçre, Türkiye, BAE ve ABD’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkeden gelen 27 akademisyen katılıyor. UNAM, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sharjah Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi gibi kurumların araştırmacıları bildirilerini sunacak.

Başkan Yılmaz: "Bilim, milletlerin sessiz ittifakıdır"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, Türkiye’nin bilim diplomasisine bakışını özetleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bilim, milletlerin sessizce kurduğu en güçlü ittifaktır. TÜRGEV olarak ülkemizi bölgesel bir bilim üssü haline taşıyacak böylesine kapsamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Gençlerimizi küresel bilim ekosistemine hazırlamak; onların araştırma cesaretini, özgüvenini ve akademik yetkinliğini büyütmek bizim için hem bir vazife hem de geleceğe karşı taşıdığımız bir sorumluluktur. Türkiye’nin medeniyet birikimini yarınlara taşıyacak kuşaklara rehberlik etme idealimiz, uluslararası organizasyonlarla daha da güç kazanıyor."

Uluslararası bilgi diplomasisinin beyin takımı bu sempozyumda

Sempozyumun Akademik Kurulu; Türkiye, Latin Amerika ve Körfez ülkelerinden alanında yetkin akademisyenlerin katılımıyla oluşturuldu. Prof. Ahmet Karakaya, Prof. Ana Mara Cetto, Prof. Hasan Umut, Prof. Mashhoor Alwardat, Prof. Tuncay Zorlu ve Prof. Vahdettin Işık yer alıyor.

Organizasyonun düzenleme komitesi ise İbn Haldun Üniversitesi, Sharjah Üniversitesi, UNESCO-UNAM ve TÜRGEV’in temsilcilerinden oluşuyor. Komitede Afşin Murat Taştan, Ayaz Asadov, Besart Thaci, Maamoun Abdulkarim, Mesut Idriz, Montserrat Marroqun Rodrguez ve Parsifal Islas-Morale’ın yanı sıra TÜRGEV’i temsilen Semanur Yavan Batcı, Serap Özden ve Zeynep Tuzcu da görev alıyor.

Bilimin kalbi bu kez İstanbul’da atacak

UNAM Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras UNESCO Kürsüsü Başkanı Prof. Ana Mara Cetto, sempozyumun öne çıkan konukları arasında yer alıyor. Prof. Cetto, programın üçüncü gününde "Açık Bilim" başlıklı ana konuşmasını yapacak. Sempozyum kapsamında üç gün boyunca "Sömürgecilikten Arınmış Bilimsel Köprüler", "Çağdaş İş Birliği Platformları", "Dijital Bilgi Kavşakları", "Küresel Güney’in Bilgi Altyapıları", "İslam Dünyası-Latin Amerika Etkileşimleri" ve "Bilimsel Miras ve Kozmolojik Yaklaşımlar" başlıklarında altı tematik panel gerçekleştirilecek. Panellerin yanı sıra bilimsel miras sergisi, Süleymaniye Salis Medresesi’nde düzenlenecek Açık Bilim Atölyesi, UNESCO uzmanlarının katılacağı yuvarlak masa toplantısı, saha gezileri ve kültürel miras etkinlikleri de programa eşlik edecek. Program, İstanbul’u üç gün boyunca kıtalararası bilim diplomasisinin merkezi haline getirmeyi hedefliyor.