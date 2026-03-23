TÜRGEV ve İZÜSEM'den gençliğin çok yönlü gelişimine ortak adım

TÜRGEV ile İZÜSEM arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Mesleki gelişimden kültür-sanat atölyelerine, sertifika programlarından kişisel gelişime uzanan eğitimlerin önümüzdeki dönemde başlaması öngörülüyor.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İZÜSEM) arasında gençlerin mesleki, kültürel ve akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında kişisel ve mesleki gelişim programları, kültür sanat atölyeleri, sosyal amaçlı eğitimler ve üniversite onaylı sertifika programları düzenlenecek. Eğitimlerin hem kurum içi hem de kurum dışı katılımcılara açık olacağı belirtildi.

Eğitimlerin, İZÜSEM koordinasyonunda alanında uzman eğitmenler tarafından yürütüleceği, programlarla katılımcıların yeni beceriler edinmesinin ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Meslek, kültür ve kişilik birlikte gelişmeli

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde gençlerin mesleki, kültürel ve kişisel gelişimlerinin birlikte desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Yılmaz, "Gençliğe imkan sunmak bir başlangıç. Ancak asıl mesele düşünen, üreten, kültürel olarak derinleşen bireyler yetiştirmektir. Bir gencin mesleği kadar o mesleği anlamlandırabilmesi de işin özü. Mesleki yetkinlik, kültürel birikim ve kişisel olgunluk aynı anda gelişmeli. İZÜSEM ile attığımız bu adım, bu bütünlüğü inşa etme gayretinin ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Katılımcılara üniversite onaylı sertifika verilecek

İş birliği kapsamındaki eğitimlerin önemli bir bölümünün İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi onaylı sertifika programlarıyla tamamlanacağı, katılımcılara eğitim sonunda akademik ve profesyonel yaşamlarında referans niteliği taşıyan belgeler verileceği bildirildi.

TÜRGEV ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında yürütülen iş birliğiyle gençlerin nitelikli eğitim imkanlarına erişiminin artırılması hedeflenirken, ilk programların önümüzdeki dönemde başlaması öngörülüyor.