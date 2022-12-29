Turgut Özkan: 'Bursa'da seçimi kazanan il yönetimi biz olacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Turgut Özkan basın temsilcileriyle bir araya geldiği basın toplantısında bir yandan 2022 yılının değerlendirmesini yaparken, diğer yandan önümüzdeki siyasi sürece ilişkin görüşlerini paylaştı. CHP’nin hem Bursa’da hem de ülke çapında yakaladığı ivmeyi anlatan Özkan, "Bir zamanlar adam kazandı deniyordu, şimdi biz kazandık diyeceğiz" diye konuştu.

İl Başkan Yardımcıları Seven Karan, Şebnem Esenkan ve Yaşar İlbay ile birlikte basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İl Başkanı Turgut Özkan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:"2022 yılı hem Bursa hem ülkemiz için maalesef kayıp bir yıl olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz basın açıklamaları ile çeşitli konuları kamuoyu gündemine getirmeye çalıştık. Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yapmış olduğumuz ziyaretlerde vatandaşın nabzını tutmaya çalıştık. Elektrik zamları başta olmak üzere vatandaşın belini büken sıkıntıları kamuoyu gündemine taşıdık. Uludağ Alan başkanlığının kurulmasının Uludağ zarar getireceğini, başta bölgeye özgü 32 endemik bitki ve vahşi hayvanların yaşamına zarar vereceği konusunda kamuoyu gündemine taşıdık. Halen de bu çağrımızı sürdürüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının kayapa’da yapmayı planladığı Katı Atık bertaraf ve depolama tesisinin yer seçimin hatalı olması dolayısıyla yöre insanı ile birlikte tepkimizi dile getirdik. İki tramvay hattının dört yıl gecikmeyle, üstelik metro hattı ile entegre olmayan bir şekilde açılmasını, 63 yaşındaki Ardiles’in tramvayı koşarak geçmesi ile çarpıcı bir şekilde kamuoyu gündemine taşıdık."

İl Başkanı İsmet Karaca’nın yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili olmak için istifa sonucunda İl yönetim Kurulu üyelerin oy birliği ile il başkanlığına seçildiğini belirten Özkan, "Ben 18 yıllık partiliyim, partinin hemen hemen tüm kademelerinde görev aldım. Son olarak il sekreteri olarak görev yapmaktaydım. Genelge gereği il başkanımızın istifası sonucu il başkanlığına oybirliği ile arkadaşların teveccühle seçildim. Önümüzdeki seçim döneminde öncelikle genelde sonra yerelde ya seçimlerde partimizin iktidar olacağına olan inancımız tamdır. Özellikle sandık görevlileri, müşahitler, okullara avukat desteği gibi kamuoyunun bildiği göz önünde olduğu çalışmaları tamamladık. Yani seçime hazırız. Erken veya baskı seçim bizim için fark etmez. Yine Bursa’nın ve Türkiye’nin sorunlarını yapılan yanlışlıkları kamuoyu gündemine taşıyıp gerekli siyasi hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın her birinin en az benim kadar tecrübesi var. Çok ciddi seçim seçimlerden geçtik. Bir seçimin nasıl yapılacağı konusunda hepimiz çok tecrübe edindik. Genel merkezimiz bu konuda çok dikkatli. Bütün sandık görevlilerini asil yedek olmak üzere tamamladık. Her okula asgari bir avukat yerleştirerek katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Kamuoyuna çok yansımayan parti çalışmalarının olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Özkan, "Doğrudan seçime yönelik olmasa da verileri kullanabileceğimiz öbek çalışmamız var. Öbek çalışması doğrudan siyasi bir çalışma değil fakat adrese dayalı, işte kimler adreste oturuyor, oturanların yapısı nedir, seçmen olup olmadığı izleniyor. Onda da Bursa Türkiye genelinde çok önde. İlk dört il arasındayız 81 il arasında. Buradaki verileri seçim dönemindeki siyasi çalışmalarda kullanmak üzere tespit ediyoruz. Özellikle Doğu Güneydoğu kökenli vatandaşlarımızdan ciddi bir teveccüh var. Gençlerden ve kadınlardan da ciddi bir teveccüh var. Biz tabii kendimizi de siyasi birikimi var. Birçok seçimde bulunduk. Bursa’da bir önceki seçime göre seçimden daha yüksek bir oy oranı alacağımızı hatta birinci parti olacağımıza inanıyoruz, oranlar da bunu gösteriyor. İktidar partisinin oylarında çok ciddi bir erozyon var. Bursa’da hiç beklemedikleri kadar kötü bir sonuç alacaklarına ben inanıyorum. Kendi içlerinde de çok ciddi sıkıntıları var. Bu çok ciddi bir şekilde anketlere yansıyor." ifadelerini kullandı.

"Seçim koordinasyon merkezi olacak"

Başkan Özkan sözlerini şöyle tamamladı; “Biz bu seçimi kazanan iyi yönetimi olacağız. Biz genel seçimini kazandıran il yönetimi olacağız. Biz buna seçildiğimiz günden beri inanıyoruz. Buna göre çalışıyoruz. Bütün ilişkilerimizi, bütün sohbetlerimizi, bütün çalışmamızı bunun üzerine yapıyoruz. Çünkü bakın buradaki yapıyı gördünüz, 3 sene önce biz bunları buna inanarak yaptık. Burada aynı anda 35 tane bilgisayar bağlanacak ağ altyapısı, kanallar var, seçim, koordinasyon merkezi olacak. Zamanında çok zorlandık. Altyapıdan dolayı başka yerlere taşımak zorunda kaldık. Kazandığımız zaman açıklamayı burada yapacağız. İnşallah hep beraber olacağız, hani adam kazandı dediler ya burada şimdi biz kazandık diyeceğiz.”