Turgut reis İlköğretim Velilerinden Anlamlı Bağış

Turgut reis İlköğretim Okulu velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Veliler, bu özel gün dolayısıyla öğretmenleri adına, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas hastalığı ile mücadele eden küçük Berat Özdemir’e destek olmak için bağış kampanyası düzenledi.

Veliler, bu bağışı hem öğretmenlerin fedakarlıklarına bir teşekkür olarak hem de Berat’ın tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdi. "Birlikte daha güçlü" mesajını veren veliler, diğer topluluklara da bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek olmaları için çağrıda bulundu.

Bu anlamlı bağışın, toplumsal farkındalığın artmasına ve Berat’ın mücadelesine ışık tutması temenni ediliyor.