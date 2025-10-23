Turgutalp kentsel dönüşümde 2. ve 3. etap yıkımları başladı

İnegöl Belediyesi garantörlüğünde sürdürülen Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde 2. ve 3. etabın yıkım çalışmalarına başlandı.

İnegöl Belediyesi’nin "Afetlere Karşı Dirençli Şehirler" hedefiyle hayata geçirdiği şehrin ilk kentsel dönüşüm projesi olarak uygulanan Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ikinci ve üçüncü etapların yıkım çalışmalarına başlandı. Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nin kesişim noktasında yer alan 15.3 hektarlık alanda hak sahiplerinin de yüzde 95’inin onayı ile hayata geçirilen projede, birinci etabın temel atma töreni Eylül ayı sonunda yapılmıştı.

İnegöl Belediyesi garantörlüğünde sürdürülen projede ilk etapta kat edilen mesafenin ardından 2 ve 3’üncü etap için de harekete geçilmişti. Eylül ayında ikinci ve üçüncü etap alanındaki 192 daire boşaltılarak söküm çalışmaları başlatılmıştı. Binaların yıkımları için de start verildi. Bu 2 etapta mevcutta toplamda 31 blok ve 192 daire yer alırken, proje tamamlandığında 8 bloklu bir yaşam alanı inşa edilmiş olacak.

153 bin metrekarelik alanda toplamda 7 etapta yapılacak dönüşümde birinci etapta inşaat süreci devam ederken, bir yandan da ikinci ve üçüncü etapların zemin iyileştirmeleri yapılıp temel süreci tamamlanacak. Yıkım çalışmaları ve zemin iyileştirmeler belli bir süre alacağından, ilk etap tamamlanırken ikinci ve üçüncü etapta inşaat çalışmaları başlama seviyesine gelecek. Bu şekilde bölgede inşaat faaliyeti ardı ardına bir etap tamamlanırken diğerinde başlamış olacak. Bu planlamaya göre ikinci ve üçüncü etapta zemin iyileştirmesi bitip temel aşamasına gelene kadar, ilk etabın kaba inşaatının tamamlanması hedefleniyor. Biri devam edip sona yaklaşırken, diğer etap başlamış, bir diğer etap ise başlama aşamasında olacak. Böylece 7 etaplık bir zincirle proje tamamlanacak.