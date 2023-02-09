Turgutlulu esnaftan acı haber

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sırasında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Turgutlulu esnaf Barış Köybulan’dan acı haber geldi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde esnaflık yapan Barış Köybulan’ın deprem sırasında Hatay’ın Kırıkhan ilçesi öğretmenevi binasında bulunduğu ve öğretmenevinin depremde çökmesi sonucu enkaz altında kaldığı öğrenilmişti.

Ailesi ve yakınlarının yardım çığlıklarının ardından bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında evli ve iki çocuk babası Barış Köybulan’ın cenazesine ulaşıldı. Köybulan’ın vefat haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, Turgutlu ilçesinde büyük üzüntüye sebep oldu.