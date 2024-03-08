Turistik Kara Elmas Ekspresi tanıtım turuna çıktı

Turistik amaçlı tren yolculuğu yapmak isteyenler için yeni alternatif sunan Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz turistik tren turu, 12 Nisan’da başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan tarihinde ilk seferlerine başlayacak Kara Elmas Ekspresi, Batı Karadeniz turistik tren turu tanıtım seferine çıktı. Ankara’dan yola çıkan Kara Elmas Ekspresi, sırasıyla Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Karabük istasyonlarına uğrayarak Zonguldak’a ulaşacak. Dönüş yolunda ise Yenice ve Eskipazar’da duracak olan Kara Elmas Ekspresi’nin son durağı Ankara olacak.

“12 Nisan’da ilk seferine başlayacak”

Kara Elmas Ekspresi’nin ilk durağı olan Kalecik’te Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve diğer katılımcılar yerel halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Kara Elmas Ekspresi’nin Doğu Ekspresi’nden sonra tüm vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, “12 Nisan’da ilk seferine başlayacak. Bu vesile ile Ankara’dan Zonguldak’a kadar insanlarımıza hafta sonları için güzel program olacak. İlk durağımız Kalecik’teyiz. Kalecik’in güzelliklerini hep beraber görmüş olacağız” dedi.

“Turizmde bir cazibe merkezi olmasını hedeflemekteyiz”

Batı Karadeniz’in olağanüstü bir zenginliği olduğunu vurgulayan Alpaslan “Başta Ankaralılar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ekspres üzerinden bölgeyi ziyaretlerini ve turizmde bir cazibe merkezi olmasını hedeflemekteyiz. Biliyorsunuz ülkemiz zaten turizmde parlayan bir yıldız. Bu potansiyeliyle Batı Karadeniz’de insanların seyahat etmeleri ve insanların Ankara’da alışveriş kültüründen uzaklaşarak bölgeyi, doğayı ve buradaki zenginlikleri görmesini ve turizmde bir canlılık olmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin sanayileşme yolculuğunun da görüleceği rota boyunca üzüm bağları ve gastronomisiyle öne çıkan Kalecik, tarih kokan sokakları, büyüleyici tuz mağarası ve etkileyici müzeleriyle Çankırı, doğal güzelliklerle çevrili, sakin ve huzurlu atmosferiyle Çerkes ziyaret edilebilecek. Mozaiklerle bezenen, antik çağın inanç merkezi Hadrianapolis Antik Kenti, UNESCO Kültürel Miras Şehri Safranbolu, Türkiye’nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ile Gökgöl Mağarası, Zonguldak Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı ile Ulusal Zonguldak Kömür Jeoparkı da tur kapsamında gezilebilecek. Tren turuyla 4 şehir, 5 ilçe, mağaralar, müzeler, ören yerleri, doğal alanlar, kültür varlıkları, endüstriyel ve jeolojik miras unsurları görülebilecek.