Turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde turist kafilesini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde turist kafilesini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bozüyük’ün Akpınar Mahallesi mevkiinde Oğuz İ. yönetimindeki 07 BFJ 671 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Oğuz İ. ve 6 Ukraynalı turist yaralandı. Sağlık ekiplerin müdahalesi sonrası yaralılar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.