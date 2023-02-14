Turistleri taşıyan tur otobüsü kazadan sonra bina duvarına çarptı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde turistleri taşıyan otobüs hafif ticari araç ile çarpıştı. 7 kişinin yaralandığı kazada savrulan tur otobüsü, 3 katlı binanın duvarına çarparak durabildi.

Kaza, Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 25 yolcu bulunan Ö.K. idaresindeki 34 CAL 533 plakalı Otokar marka tur otobüsü, N.Y. yönetimindeki 34 UR 6025 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Savrulan otobüs 3 katlı binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücüler Ö.K. ve N.Y. ile otobüsteki 2 yolcu ve hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçlarda sıkışan yaralanın olmadığını tespit etti. 7 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.