Turizm bölgesi İğneada'daki kadınlar sebze yetiştirecek

Karadeniz kıyılarındaki eşsiz manzara ve güzelliklere sahip İğneada Burnu’ndaki turistik Limanköy’de kadınlar, toprak işleyip sebze yetiştirmeyi öğrendi. Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ’Sebze Yetiştiriciliği ve Toprak İşleyicisi’ kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Demirköy Halk Eğitimi Merkezi tarafından Limanköy Köy ve Yaşam Merkezi’nde açılan Sebze Yetiştiriciliği ve Toprak İşleyicisi kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. Limanköy’de düzenlenen sertifika törenine İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Bekar, Demirköy Halk Eğitimi Merkezi Müdür Salih Ayaz, Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcisi ve kursiyerler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı Köy ve Yaşam Merkezi projesiyle, köylerimizde kullanılmayan okulları bir şekilde eğitim kurumu veya farklı ihtiyaçlara karşılık aktif olarak kullanabilmek adına ulaşılabilir yaşam alanları oluşturarak halkımızı bilgilendiriyoruz. Öğrenmeye teşvik etmeyi ve geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirerek katılım gösteren kursiyerlerimizin kendilerini geliştirmeleri için çabalıyoruz. Limanköy’de hem anasınıfı hem halk eğitimi kurslarının yer aldığı bir Köy ve Yaşam Merkezi açtık. Bugün de burada Demirköy Halk Eğitimi Merkezi’nin açtığı kurslar sonunda, kursiyerlerimize sertifika vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, Sebze Yetiştiriciliği ve Toprak İşleyicisi kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifikalarını İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin verdi.