Turizm fuarının parlayan yıldızı Kocaeli oldu

Türkiye’nin en önemli turizm fuarları arasında yer alan EMITT’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı stant büyük ilgi gördü. Stant, özgün tasarımıyla ödül almayı da başardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerini buluşturan EMITT Turizm Fuar ve Kongresi’nde yer aldı. Fuarda Kocaeli’nin tarihi, turistik güzellikleri, yerel lezzetleri yerli ve yabancı konuklara tanıtılması sağlandı. "Gözlerinize İnanacaksınız" temasıyla kurulan Kocaeli standında, şehrin turizm potansiyeli katılımcıların beğenisine sunuldu. Kocaeli’deki acente ve otellerin temsilcileri de standa gelen yerli ve yabancı turizm seyahat acentelerinin temsilcilerine, kentin konaklama imkanları ve turizm destinasyonlarıyla ilgili bilgi paylaştı. Bu çerçevede Kocaeli Turizm Rehberi, Doğa Turizmi Parkurları, Mavi Bayraklı Plajlar, Kocaeli Turizm Haritası, turizm tanıtım katalog ve broşürleriyle standa gelen turizm profesyonellerine dağıtılarak ilin turizm çeşitliliği aktarıldı.

Kentin simgeleri tanıtıldı

Stantta Kocaeli’nin yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri beğeniye sunuldu. İzmit Pişmaniyesi, Karamürsel Gazozu, Çenesuyu, Hereke Halısı, İzmit Simidi ve Döşeme Bebeği gibi pek çok yöresel ürün yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini topladı.

En iyi stant tasarım ödülü

Kocaeli’nin doğal güzellikleri ve turizm değerleri ziyaretçilere sergilenirken, gastronomi, kış ve doğa turizmi ile fark oluşturan Kocaeli standı ziyaretçilerden tam not aldı. Fuar yönetimi tarafından Kocaeli’ye "En İyi Stant Tasarım" ödülü verildi.

Hediye çekilişine büyük ilgi

Kentin turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılmasının hedeflendiği EMITT Fuarı’nda, Kocaeli standını ziyaret edenlere kentin önemli turizm destinasyonlarından sürpriz hediyeler verildi. Dedeman Kartepe Kocaeli Otel, İzmit Tryp by Wyndham, Ramada İzmit, Emex, Yazıcılar, Babil Bungalov, Yeşil Düş Vadisi Bungalov, Yazıcı Kamping konaklama tesislerinden, kahvaltı, konaklama ve akşam yemekleri, Kartepe’de ATV turu, Zipline, Maşukiye Manzara Restoran, Saklı Vadi Restoran, Yuvacık Karaaslan ve Kartepe Seyr-Et tesislerinde kahvaltı ve akşam yemekleri, Kartepe Sukayparkta wakeboard ve göl bisikleti, Cam Teras giriş bileti, Han Hereke Halısı İpek Pano, Ormanya turu gibi birçok farklı hediye ve eğlenceli aktivite, 4 gün boyunca yapılan çekilişlerde stant ziyaretçilerine dağıtıldı.