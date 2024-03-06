Turizm konusunda güçlendirme çalışmaları başlayacak

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Pelitözü Gölpark’ta turizm konusunda güçlendirme çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Pelitözü’nde bulunan Gölpark’ta değerlendirmelerde bulundu. Göl etrafında gezerek hem halkla görüştü hem de yapılacak çalışmaları paylaştı. Vali Aygöl, böylesine değerli bir alanın turizm açısından güçlenmesi için çalıştıklarını belirterek, "İlimizin önemli turizm destinasyonlarından Pelitözü Gölpark daha iyi bir şekilde daha fazla imkan ile halka sunulacak. Gölpark’ta yapılan çalışmalarda halkımızın isteğine göre ve buranın doğal yapısını bozmadan daha iyi bir alan olması için çalışacağız" dedi.