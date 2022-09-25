Turizm merkezlerindeki havalimanlarında yazın 32 milyon 440 bin yolcuya hizmet verildi

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında bu yaz 32 milyon 440 bin yolcuya hizmet verildi. Hizmet verilen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasında turizm merkezlerindeki havalimanlarında hareketlilik arttı. Antalya Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Muğla Dalaman Havalimanı, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı, Gazipaşa Alanya Havalimanı ve Kapadokya Havalimanında yaz döneminde hizmet verilen yolcu sayısı, iç hatlarda 8 milyon 249 bin, dış hatlarda 24 milyon 191 bin olmak üzere toplamda 32 milyon 440 bin oldu. 2021 yılının aynı döneminde 20 milyon 445 bin yolcunun kullandığı havalimanlarında geçen yıla göre yolcu trafiğinde yüzde 59 artış yaşandı.

Uçak trafiği iç hatlarda 58 bin 584, dış hatlarda 148 bin 394 olmak üzere toplamda 206 bin 978 oldu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda iç hatlarda 2 milyon 649 bin, dış hatlarda 2 milyon 318 bin olmak üzere toplamda 4 milyon 967 bin yolcu ağırlandı. Antalya Havalimanı’nda da iç hatlarda 2 milyon 826 bin, dış hatlarda 17 milyon 955 bin yolcuya hizmet verildi. Toplamda ise 20 milyon 782 bin yolcu trafiği gerçekleşti. 20 Ağustos’ta bu havalimanında 194 bin 676 yolcu, bin 94 uçak trafiği ile salgın sonrasının rekoru kırıldı. Muğla Dalaman Havalimanı’nda iç hat yolcu sayısı 1 milyon 20 bin, dış hat yolcu sayısı 2 milyon 259 bin olmak üzere toplam yolcu trafiği ise 3 milyon 279 bin oldu. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 2 milyon 794 bin, Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda 410 bin 324 yolcu ağırlanırken, Kapadokya Havalimanı’nda da yolcu trafiği 207 bin 438 oldu.