Turizm otobüsü ile şehir gezileri sürüyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların hizmetine sunduğu çift katlı otobüs, şehri karış karış gezmeye ve tanıtmaya devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların hizmetine sunduğu çift katlı otobüs, şehri karış karış gezmeye ve tanıtmaya devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım gezilerine devam ediyor. Kısa süre önce hizmete başlayan çift katlı turizm otobüsü, misafirlerini, şehir merkezini hiç görmedikleri açıdan keşfe çıkarıyor. Demokrasi Meydanında başlayan ‘Gez Gör Sakarya Turları’ Sakarya’nın turistlik yerlerini görme imkanı sunuyor.