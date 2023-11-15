Turizm otobüsü ile şehir gezileri sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların hizmetine sunduğu çift katlı otobüs, şehri karış karış gezmeye ve tanıtmaya devam ediyor.

Turizm otobüsü ile şehir gezileri sürüyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların hizmetine sunduğu çift katlı otobüs, şehri karış karış gezmeye ve tanıtmaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım gezilerine devam ediyor. Kısa süre önce hizmete başlayan çift katlı turizm otobüsü, misafirlerini, şehir merkezini hiç görmedikleri açıdan keşfe çıkarıyor. Demokrasi Meydanında başlayan ‘Gez Gör Sakarya Turları’ Sakarya’nın turistlik yerlerini görme imkanı sunuyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman