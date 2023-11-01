Turizm Tanıtım Ofisi Sakarya'ya önemli katkı sunacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’nde hizmete alınan Turizm Tanıtım Ofisi, yerli ve yabancı birçok turiste rehber olacak.

Millet Bahçesi’nde hizmete başlayan Turizm Tanıtım Ofisi, Sakarya’ya gelen yerli ve yabancı turistlere rehber olmayı hedefliyor. Sakarya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine dair tüm bilgilerin yer aldığı tanıtım ofisinde, talep eden ziyaretçilere dergi ve broşür takdim ediliyor. Proje ile yeşili, mavisi ve kırsal turizmi ile zengin olan Sakarya’nın her alanda tanınırlığının artırılması ve şehre gelen ziyaretçilerin zamanlarını daha verimli geçirmesi sağlanacak.