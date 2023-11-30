Turizm Yatırım Forumu'nda Türkiye'nin dünya turizminde zirve iddiası öne çıktı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) düzenlediği Tourism Investment Forum 2023 (TIF2023) İstanbul’da düzenlendi. Forumda, Türkiye’nin dünya turizminde zirve iddiası öne çıktı.

Türkiye’nin en kapsamlı turizm yatırım etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen TIF2023’te markalaşma konusuna dikkat çekildi. TIF2023, turizm yatırımlarının dünyaya entegre edilmesi, işbirliği imkânları sunması ve yeni dönem turizm eğilimlerini belirlemeye yardımcı olması nedeniyle Türkiye ve dünya turizm endüstrisinin dikkat çekici adreslerinden birisi haline geldi.

TIF2023’ün açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Turizmin ülkemiz için stratejik sektör olarak belirlendiğini vurgulayan Nadir Alparslan, turizmin Türkiye için potansiyele sahip olduğunu ve turizmi 12 aya yaymanın mümkün olduğunu ifade etti. Alparslan ayrıca turizm yatırımları için mevzuat değişikliklerine de değindi ve bu konudaki çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. Konuşmasında tanıtım çalışmalarına da yer veren Alparslan, bugün Türkiye’nin 200 ülkede tanıtım yaptığını aktardı.

Turizmde 2033’te 135 milyar dolar gelir hedefi

TTYD Başkanı Oya Narin, Türkiye’nin bugün dünyada ilk 4 destinasyon arasına girdiğini söyledi. Bu durumu devam ettirmek için rekabet gücünün yüksek tutulması gerektiğini vurgulayan Narin, bunun için de yatırımların çeşitlendirilmesinin altını çizdi. Narin, bulunulan noktada stratejik sektör olarak nitelendirilen turizme Eylül 2023’te yayınlanan Orta Vadeli Program’da (OVP) çok önemli bir cari dengeyi sağlama hedefi verildiğini belirterek şunları ekledi: “Yaptığımız projeskiyonlar, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk 10 yılında doğru politikalar ve anlamlı müdahalelerle 2033 yılında GSYH’nin yüzde 7,5’u olarak hesapladığımız 135 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini gösteriyor. Bu da cari işlemler dengesini ciddi boyutta iyileştirecektir” dedi.

Konuşmasında markalaşma konusuna da değinen Narin, ulusal ve uluslararası markaların konaklama işletmeciliğinde daha fazla yer almasının sektörün büyümesine katkı yapacağının altını çizdi. Narin, ayrıca Türkiye’nin turizm işletmeciliğinde rüştünü ispatladığını ve hemen her segmentte misafirlerini ağırladığına dikkat çekti. TTYD üyelerinin Türkiye’de bugüne kadar yapılan 120 milyar dolarlık yatırımın yarısını gerçekleştirdiğini vurgulayan Narin, turizm yatırımcılarının yeni ve daha iyi ürünlerle ülke turizmini yukarıya çıkarmakta kararlı olduğunu vurguladı.