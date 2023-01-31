Turizmde 2028 hedefi 100 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin 81 ile yayacaklarını vurgulayarak, 2023 yılında 56 milyar dolar gelir, 60 milyon turist hedeflediklerini açıkladı. 2028 yılında ise 100 milyar dolar gelir elde etmeyi planladıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 5 yıllık hedefleri paylaştı. Ersoy, 2023 yılında 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedeflendiğini açıkladı. Bakan Ersoy, yürütülecek tanıtım faaliyetleri, devreye alınacak yeni destinasyon ve turizm çeşitliliğiyle 2028 yılında turist sayısının 90 milyona, toplam gelirin 100 milyar dolara çıkarılacağını belirtti.

2023’te turizm gelirlerinde yüzde 21 artış yaşanacağını anlatan Bakan Ersoy, “Çok ciddi artışı bir sonraki yılda da yapacağız. 2024 yılında 68 milyar dolara, 2025’te 77 milyar dolar, 2026’da 85,3 milyar dolar, 2027’de 93 milyar dolar ve 2028 yılında 100 milyar dolar geliri hedefliyoruz” dedi.

Kişi başı gecelik gelirlerde

Kişi başı gelir değil 2018 yılından beri sektör için önemli olanın kişi başı gecelik gelir olduğunu belirten Ersoy, bu noktadaki hedefleri paylaştı. Bakan Ersoy, kişi başı gecelik gelirlerde de Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını vurgulayarak, 2022 yılında 89 dolar olan gecelik gelirin 2023 yılında 95 dolara, 2028 yılında ise 118 dolara çekmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bakan Ersoy, "Kriz olan dönemlerde ortalama kalış sürelerinin yükseldiğini görüyoruz. Pandemide 12,6’lara kadar çıktı. Sonra inmeye başladı. Ortalama kalış sürelerinin aşağı doğru gitmesi turizm açısından sağlıklı bir gelişmedir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kriz dönemlerinde ve tatil seçimlerinde Türkiye’ye geliyor. Yurt dışı yerleşik Türklerin ortalama kalış süresi 17 geceleme, ortalama yabancı turistin 8,5 gecelemedir. Ortalama kalış süresini ürün çeşitliliği de etkiliyor. İstanbul’da ortalama 4,5 gün konaklama yapılıyor, resort bölgelerinde ortalama 14 geceyi bulan rakamlarla karşılıyoruz. Ocak ayı turist girişlerinde çok önemli gelişmeler oldu. Gayet iyi rezervasyonlar geliyor. Bu da bizim 2023 hedeflerimizin çok gerçekçi belirlendiğini gösterir” dedi.

Ürün çeşitlemesi portföyü kapsamında yeni odak pazarlar oluşturduklarının altını çizen Bakan Ersoy, "Bu dönemde bu pazarlarda ciddi artışlar göreceğiz. Bunların başında ABD geliyor. 2019 yılında ABD’den yaklaşık 520 bin ziyaretçi gelmişti. Bu yıl 1 milyonu aştık, önümüzdeki sene 1,8 milyon ziyaretçi ağırlamak. Güney Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısını film endüstrisinin de etkisiyle artıracağız. Oradaki insanlar Yunus Emre Enstitüsü’ne başvurarak Türkçe öğrenmek istiyorlar. Globalde yaptığımız reklam ve tanıtımlarla oradan gelen ziyaretçi sayısını artıracağız. Körfez, Uzak Doğu ve Asya ülkelerinden gelen ziyaretçileri 2023 yılından itibaren artıracağız” diye konuştu.

Hollywood ortak yapımı diziler global platformlarda yayınlanacak

Markalaşma stratejisinin ikinci aşamasına geçtiklerinin altını çizen Bakan Ersoy, 2021 ve 2022’de Türkiye’nin dünyada açık ara en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke olduğunu açıkladı.

Bakan Ersoy, Türkiye’nin markalaşma adına atacağı adımları “Markaların deneyimlenmesi ve etkili kişiler tarafından deneyimlerin paylaşılması, Türkiye’nin Sürdürülebilir Turizm’de dünyanın önemli turizm markalarından biri olması, Türkiye’nin moda, sinema, reklam çekimlerine ve uluslararası üne sahip sanatçıların konser, sergi gibi faaliyetlerine evsahipliği yapması” olarak açıkladı.

Bakan Ersoy, Hollywood ortak yapımı diziler projesinin 2023 yılında hayata geçirileceğini açıkladı. Ersoy, “Hollywood ve Türk yatırımcılarla ortak dizi, film üretimine başlayacağız. Bu filmlerin global platformlarda yayınlanmasını sağlayacağız. Çok geniş bir izleyici kitlesi bekliyoruz” dedi.

TGA’nın bütçesinin 2023 yılında 170 milyon dolara yükselmesi tahmin ediliyor

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) bütçesiyle ilgili de bilgi veren Ersoy, geçen sene 140 milyon dolar olan tanıtım bütçesinin 2023 yılında 170 milyon dolara yükselmesini tahmin ettiklerini belirtti. Ersoy, “2023 yılında tanıtım bütçesini 170 milyon dolar olarak tahmin ediyoruz. 2028 yılında ise tahminen 225 milyon dolar bütçeyle TGA hareket ediyor olacak. Bütün gelirlerimiz yemin müşavir tarafından raporlandıktan sonra Sayıştay Başkanlığı’na sunulmakta olup, Sayıştay Başkanlığı Ajansın Mali Raporunu inceleyerek Meclis Başkanlığına sunuyor. TGA’nın ağırlıklı yönetim kurulu özel sektörden seçiliyor, biz atamıyoruz. Toplanan bütçenin nereye nasıl harcanacağını yönetim kurulu belirliyor” diye konuştu.

Bakan Ersoy’un sunumuna göre; markaların deneyimlenmesi ve etkili kişiler tarafından duyurulması adına 2023 yılında 95 ülkeden 7 bin basın, influencer ve tur operatörü ağırlanacak. 2028 yılında ise toplam 120 ülkeden 10 bin ağırlama yapılacak.

Türkiye’de düzenlenen uluslararası kongre sayısı artırılacak

Turizmde ürün çeşitliliği noktasında 5 yılda bir çok alanda çalışmalar yapılacak. İnanç turizmi, gastronomi, bisiklet, spor ve kongre turizminde yeni alanlarda tanıtım ve geliştirme çalışmaları yapılacak.

İnanç rotalarında Anadolu toprakları üzerinde farklı inançları ve bunlarla ilgili kültürel miras değerlerini kapsayan mevcut 30 adet inanç rotası ayrı başlıklar altında daha yoğun tanıtılacak.

2023 yılında Michelin rehberine İstanbul’un yanı sıra en az 1 destinasyon daha eklenecek olup, 2028 sonunda yer alan destinasyon sayısının 5’e çıkması hedefleniyor.

Türkiye genelinde 20 adet tematik ürün rotasına entegre edilen spor deneyimleri markalaştırılarak tanıtılacak.

EuroVelo’nun da dahil olduğu bisiklet rotalarının sayısı 2028’e kadar 117’den 300’e çıkarılacak.

Bisiklet dostu otel sertifikası alan tesis sayısının 2028 yılına kadar 37’den 250’ye yükseltilecek.

2019’da 97 olan Türkiye’de gerçekleştirilmiş uluslararası kongre sayısı 2028 yılında 155’e çıkarılacak.

“2030 yılına kadar toplam 24,5 bin tesis sürdürülebilir sertifikası alacak”

Bakan Ersoy geleceğin turizmin sürdürülebilir olmak zorunda olduğunu vurguladı. Ersoy, bu sürece en hızlı sürede adapte olan ülke olmak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Türkiye’nin, GSTC Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile hükümet nezdinde ilk ulusal program anlaşması imzaladığını açıklayan Bakan Ersoy, “Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında 2030 yılına kadar kademeli olarak tüm turizm hizmetleri sertifikalandırılacaktır. 2030 yılına kadar toplam 24 bin 500 konaklama tesisi Sürdürülebilirlik sertifikasına sahip olacaktır” dedi.

Arıtma tesisleri yatırımlarına hız verdiklerini anlatan Bakan Ersoy, “Bu aslında büyükşehir belediyelerinin asli işi, bakanlığımızın değil. Ancak biz geç kalan büyükşehir belediyelerine bakanlık olarak turizm bölgelerinde destek olmaya başladık. Antalya Belek bölgesindeki arıtma noktasını tamamladık; Bodrum, İçmeler, Torba bölgesinde yatırıma başladık. Hizmete Mayıs 2023’te açmış olacağız. Kemer’de temel atma çalışmaları tamamlandı. Mayıs 2024’te hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“Her yıl 7-8 yeni halk plajını hizmete alacağız”

2019 yılında başlatılan halk plajları konseptini genişleteceği bilgisini veren Ersoy, “2023 yılında 7 tane daha plajı devreye alacağız. Bunlar; Bodrum, Türkbükü, Torba, Koyunbaba, Küçük Çaltıcak, Hatay Pirinçlik, Giresun Güre, İstanbul Şile. Her yıl 7-8 tane ilave ederek kıyı kentlerimize halk plajlarını yayacağız” diye konuştu.

“Havayolu trafiğini rahatlıkla karşılayacağız”

Bakan Ersoy, turizm hedeflerine ulaşmada, havayolu ulaşımının önemine değinerek, Türkiye’ye en çok turistin havayolu ulaşımıyla geldiğini aktardı. Bakan Ersoy, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nın çok yakında ikinci pisti devreye alınmasıyla İstanbul’da gelecekte hava trafiğini rahatça karşılayacak seviyede. Mevcutta yıllık yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet vermekte, 40 milyon operasyonel kapasitesi bulunmaktadır. Yeni yatırımlar tamamlandığında kapasite 75 milyona ulaşacaktır. Antalya’da yıllık 40 milyon operasyonel yolcu kapasitesiyle 31 milyon yolcuya hizmet vermektedir. Yeni yatırımlarla operasyonel kapasite 80 milyona çıkarılacak” şeklinde bilgi verdi.